Jaunākā modes tendence no omes skapja: kādas padomju laika rotaslietas pašlaik ir modē 0
Bižutērija, kas pagājušajā gadsimtā bija popularitātes virsotnē, nu atkal ir modē. Padomju laika rotaslietas piedzīvo īstu renesansi, pārvēršoties no “omīšu lietām” par stilīgiem retro aksesuāriem, kas piešķir tēlam individualitāti un dziļumu.
Daudzi slaveni dizaineri un stilisti šogad aktīvi iekļauj padomju mantojumu savās kolekcijās. Rotaslietas lieliski sader gan ar akurātiem biznesa kostīmiem, gan romantiskām kleitām un ikdienas street style tērpiem.