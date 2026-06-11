FOTO. Kas šovasar jāvelk vīrietim, lai viņš būtu topā? Stiliste Salceviča nosauc 7 tendences, kas būs redzamas visur 0
Vasaras mode vīriešiem vairs nav tikai T-krekls un džinsi. 2026. gada sezonā garderobē ienāk vairāk viegluma, krāsu un rakstura. Aktuāli kļūst brīvāki silueti, teksturēti audumi, tropiski raksti un sportiskās modes elementi, kas veiksmīgi sadzīvo kombinācijā ar klasiskāku apģērbu.
Stiliste Indra Salceviča kopā ar Latvijas hokeja izlases spēlētāju Filipu Bunci demonstrē šīs vasaras aktuālākās tendences un skaidro, kam pievērst uzmanību, papildinot savu garderobi.