Publicitātes foto

FOTO. Kas šovasar jāvelk vīrietim, lai viņš būtu topā? Stiliste Salceviča nosauc 7 tendences, kas būs redzamas visur 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:41, 11. jūnijs 2026
Kokteilis Stilo

Vasaras mode vīriešiem vairs nav tikai T-krekls un džinsi. 2026. gada sezonā garderobē ienāk vairāk viegluma, krāsu un rakstura. Aktuāli kļūst brīvāki silueti, teksturēti audumi, tropiski raksti un sportiskās modes elementi, kas veiksmīgi sadzīvo kombinācijā ar klasiskāku apģērbu.

Kokteilis
Signāli no citas pasaules: kā mirušie tuvinieki atgādina mums par sevi?
Pat ASV baidās! Ukraina izveidojusi sistēmu, kas šokējusi gan Putinu, gan Rietumus
Kokteilis
Šos 3 hobijus visbiežāk izvēlas cilvēki ar augstu IQ līmeni – vai tavējais ir šajā sarakstā?
Lasīt citas ziņas

Stiliste Indra Salceviča kopā ar Latvijas hokeja izlases spēlētāju Filipu Bunci demonstrē šīs vasaras aktuālākās tendences un skaidro, kam pievērst uzmanību, papildinot savu garderobi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Kur jūs ar tiem naktskrekliem ejat?” Ralfs Eilands asi kritizē kādu sieviešu iemīļotu apģērba gabalu
Kokteilis
Uzmanies! 6 krāsu kombinācijas apģērbā, kas parāda, ka neko nesaprotat no modes
Kokteilis
Šī pavasara modes kliedziens – nagu lakas krāsa, kas šogad ir pieprasītākā pie manikīra
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.