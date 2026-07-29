Influencere Martelly un autoskolas "Bava" izveidotājs Ronalds Burnickis apprecējušies

FOTO. Vasaras greznākās kāzas? Influencere Martelly un autoskolas “Bava” izveidotājs Ronalds Burnickis apprecējušies 0

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kokteilis.lv
17:09, 29. jūlijs 2026
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Influencere Marta Salcēviča jeb Martelly un autoskolas “Bava” izveidotājs Ronalds Burnickis, kuru attiecībām varēja sekot līdzi TV3 šovā “Laimīgie laiku(s) neskaita” apprecējušies.

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Pāris apprecējās vakar un šodien jau publicējuši soctīklos īsus video un foto no laimīgās dienas.

Laimīgā līgava nedēļām ilgi līdz pat kāzu dienai visu sagatavošanās darbu atrādīja soctīklos, diskutējot gan par kleitu, gan kūku, gan laulību gredzeniem un pārējiem svarīgajiem jautājumiem, kas pāris jāizlemj pirms jāvārda teikšanas.

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LA.LV jaunajam pārim novēl ilgu un laimīgu laulību!

@martellly Mīļš paldies @juvelieris Arvis Kotins par tik burvīgiem laulību gredzeniem! 🤩✨ 24.epizode TikTok šovam | “Burnicki Precas” 💌 #kāzas #burnicki #reklāma ♬ suono originale – New60s70srevenge – 60s70s80srevenge

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