Foto: Pexel

Jo mazāk domāsi par sevi, jo vieglāk paies šī diena! Horoskopi 25. janvārim Ieteikt







Auns

Pacenties novērst savu uzmanību no visām problēmām, arī no mazākajām. Nepieļauj šodien, ka ar tevi notiek kaut kas “smags” – izvairies emocionāli no dažādiem satricinājumiem, bet arī fiziski esi uzmanīgs – šodien cilāt lielus svarus zālē nav ieteicams.

Vērsis

Šī diena būs ļoti mierīga un pat patīkama. Var rasties tikai viena problēma – ja tu kādu satiksi, tev jābūt piesardzīgam saskarsmē ar šo cilvēku. Viņš vai viņa var sagādāt tev mazākas vai lielākas nepatikšanas.

Dvīņi

Tā enerģijas plūsma, kas pēdējā laikā tev piemīt, lēnām sāk izsīkt. Tu vari paņemt pauzi, gaidot nākamo “vilni”. Šodien ir piemērota diena klusām un mierīgām izklaidēm.

Vēzis

Šodien tu būsi situācijas noteicējs. Tu iegūsi tieši to, ko vēlies, un tieši tad – kad vēlies. Centies iegūt cieņu pret sevi pēc iespējas vairāk apkārtējos cilvēkos.

Lauva

Šī diena vilksies lēni un diemžēl arī ne pārāk priecīgi. Iecerētais nenotiks tik labi, kā gaidīts, taču atpūtai gan šodiena ir ļoti piemērota. Un varbūt – pat labi, ka tā.

Jaunava

Gan tu pats, gan tavs garastāvoklis, gan tavi šīs dienas plāni būs ļoti trausli. Izvairies no smagām tēmām un pavisam noteikti – strīdiem.

Svari

Jo mazāk domāsi par sevi, jo vieglāk paies šī diena. Iepriecināt citus dīvainā kārtā ir vieglāk, nekā iepriecināt pašam sevi, tāpēc kādēļ gan bojāt sev garastāvokli? Iepriecini kādu citu!

Skorpions

Tas, ka kāds tev jautā: “Kā tev klājas?”, nenozīmē, ka tev uzreiz jāsāk stāstīt, kā tev patiesībā dzīvē iet… Uzmanies, jo kāds šo jautājumu uzdod egoistisku mērķu vadīts.

Strēlnieks

Šī būs laba diena, lai darītu brīnumus. Nav svarīgi, ka tu nezini, kā tos darīt, vienkārši pamēģini – visticamāk, ka tev izdosies!

Mežāzis

Šī diena var likties garlaicīga, taču ziņu trūkums pats par sevi dažreiz ir laba ziņa. Tu vismaz nedaudz atpūtīsies.

Ūdensvīrs

Šodien tev vajadzētu vai nu uzņemt pie sevis viesus, vai arī – doties ārpus mājas. Šis vakars būs ļoti piemērots nelielām sarunām un citām jaukām izklaidēm.

Zivis

Izvairies no spontānas rīcības, jo tā tev sagādās palielas nepatikšanas. Labāk, ja tevi uzskatīs par neizlēmīgu, nekā tu vēlāk kaut ko nožēlosi.