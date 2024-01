Foto: Unsplash

Pienācis laiks realizēt drosmīgus plānus! Horoskopi no 22. līdz 28. janvārim







Auns

Neuztraucies par gaidāmajiem notikumiem jau pirms laika. Viss sakārtosies un atrisināsies pats no sevis. Situācijas attīstība lielā mērā būs atkarīga no tava skatījuma uz problēmu, neļauj sev būt pesimistiskam. Esi uzmanīgs un gādīgs pret tuviniekiem, nebēdz no ģimenes problēmu risināšanas.

Vērsis

Pienācis laiks realizēt drosmīgus plānus, lai gan dzīve tajos ieviesīs nelielus grozījumus. Ceļojumus un komandējumus pagaidām vajadzētu atlikt. Neraugoties uz aizņemtību profesionālajā dzīvē, tev nevajadzētu atstāt novārtā mājas dzīvi un tuvākos cilvēkus. Centies neizlaist no redzesloka savus konkurentus gan biznesā, gan personīgajā dzīvē – var gadīties, ka tavs mīļotais cilvēks izslīd no tavām rokām.

Dvīņi

Šajā nedēļā tev beidzot izdosies sasniegt taustāmu rezultātu kādā lietā, kurā esi ieguldījis daudz enerģijas un tai ticējis. Tu sajutīsi, ka tavi sapņi piepildās. Šis ir īstais laiks, lai veiktu izšķirošus pasākumus. Piektdiena ir viena no veiksmīgākajām nedēļas dienām. Tu sapratīsi, ka viss darbojas tieši tavā labā.

Vēzis

Nedēļa var būt neviennozīmīga, taču kopumā tu priecāsies par panākumiem un uzslavām no priekšniecības. Pirmdien tevi kaut kas var pārsteigt, bet otrdiena un trešdiena nesīs peļņu un arī morālo gandarījumu. Līdz nedēļas nogalei ģimenē atjaunosies uzticības un sapratnes atmosfēra.

Lauva

Pārsteidzīga rīcība šonedēļ nav pieņemama. Neļaujies emocijām, neļaujies aizrauties sev par daudz. Tev tagad ir nepieciešams apdomīgs un precīzs mērķis. Pat sīkumos, kad, šķiet, ka rīkojies pēc ieraduma. Iespējamās grūtības darbā nedrīkst būt iemesls, lai sāktu jauna darba meklējumus, jo tā būs veltīga laika izšķiešana.

Jaunava

Šonedēļ tev nevajadzētu atklāti paust savas pretenzijas apkārtējiem. Esi mazāk kritisks. Tavi panākumi galvenokārt būs atkarīgi no tavas diplomātijas. Šonedēļ labāk nebūvē nekādus grandiozus plānus, tie var nepiepildīties. Gaidāmas pārmaiņas arī tavā personīgajā dzīvē.

Svari

Šajā nedēļā tu vari iegūt to, ko vēlies, bet, ja pratīsi būt īsts diplomāts. Šis ir pelēko kardinālu laiks. Lai gan tas var prasīt daudz enerģijas, tev būs iespēja pārbaudīt sava partnera uzticamību. Nedēļas beigas tev būs aktīvas personīgā dzīve.

Skorpions

Šonedēļ tev būs viegli un patīkami strādāt un mīlēt. Viss tev izdosies labvēlīgi. Daudzi cilvēki sapratīs, ka esi neparasts cilvēks. Uzkrātās zināšanas un pieredze vairos tavu uzticamības koeficentu. Tev varbūt pat var uzrasties iespēja reāli kļūt bagātam! Pārbaudi savus epastus regulāri.

Strēlnieks

Šajā nedēļā tu vari būt pārliecināts par savu virzību uz priekšu. Risinot svarīgus jautājumus, centies iet pa apvedceļu, nevis pa taisnu līniju. Tikai nekrīti galējībās, izrādi savaldību un pacietību. Aizmirsti par paniku un haosu. Un viss atrisināsies vislabākajā iespējamajā veidā.

Mežāzis

Šī nedēļa noritēs bez lieliem satricinājumiem. Tas ir labvēlīgs laiks produktīvam darbam un lietišķām tikšanās reizēm. Idejas, kas tev radīsies, var kļūt par patiesi svarīgu notikumu sākumu. Taču ceturtdien neliec uz spēles visu, kas tev pieder, pat, ja tev šķiet, ka ir pienācis īstais laiks pārmaiņām.

Ūdensvīrs

Triviāli ikdienas uzdevumi šonedēļ prasīs daudz tavas enerģijas un laika. Īpaši, ja tev būs jārīkojas vienatnē. Kolēģu un draugu kompānijā viss ietu daudz vieglāk. Tāpēc nebaidies viņiem lūgt palīdzību. Piektdien centies būt reālists un pēc iespējas ātrāk izkļūt no bīstamās ilūziju pasaules.

Zivis

Otrdiena ir laba diena darījumu slēgšanai un svarīgām sarunām. Trešdien rūpīgi pārbaudi informāciju un neizdari pārsteidzīgus secinājumus. Nedēļas vidū centies reālistiski novērtēt savus spēkus un neuzņemies milzīgu darba apjomu. Svētdien velti pietiekami daudz laika sev, lai justos “uzlādēts”.