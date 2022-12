Foto: Shutterstock

Johanna, Jana un Hanna – šīs dienas gaviļnieces. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?







15. decembrī vārda dienu svin Johanna, Jana un Hanna – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Johanna

Ir vajadzīgi pavisam komfortabli apstākļi, lai mūsdienu Johanna justos kaut cik pieklājīgi. Pats vārds uzliek pienākumu mūžīgi pucēties, prasmīgi lietot skaistumkopšanas līdzekļus un cik vien iespējams – būt uzmanības centrā.

Jana

TV personība Jana Duļevska. Foto – Zigmunds Bekmanis



Sarežģīta personība. Jūtām ļauj vaļu – un bieži iekrīt, tomēr saprot: ar prātu vien nebūsi laimīgs! Tāpēc Janai ir zināma elastība, kas rada aizvien ellīgāku spriegumu. Jana it kā svārstās pati savās pretrunās un tā īsti nekad no tām netiek vaļā. Ejot pa gludu ceļu, laimi viņa neatrod. Prot radīt savu mazo paradīzi, kurā tikai retajam ir lemts ielūkoties.

Hanna

Hanna ir kā maza daļiņa no kāda karnevāla, iluzionistes daba un biezās grima kārtas! Hanna dzīvi tver poētiski un grib to nodzīvot kā filmās. Viņu sajūsmina viss, kas notiek ap viņu. Tomēr dažkārt šī pārliekā sajūsmināšanās par kaut ko, patiesībā ir viņas bailes, ka kāds ieraudzīs to, ka arī viņa dažreiz ir rūpju nomākta un viņas sirds – ievainota.

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.