Foto: Shutterstock

Jums cītīgi jāturas pie tā, ko esat ieplānojuši! Horoskopi no 24. novembra līdz 1. decembrim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Dzīve šobrīd varētu likties kā ķiršu bļoda vasarā. Viss veicas, izdodas un, liekas, notiek kā pa diedziņu. Taču – lēnāk pār tiltu! Ja jums skapī ir paslēpies kāds skelets, kāds noslēpums, tad šis būs laiks, kad tas var nejauši iznākt laukā. Izrevidējiet savus apcirkņus, lai nekas no pagātnes nespēj sabojāt jūsu ikdienu. Kaut kam būs jāpieliek punkts vienreiz un uz visiem laikiem.

Vērsis

Situācijas ikdienā var nedaudz izsist jūs no līdzsvara, it sevišķi, ja saistītas ar attiecību jomu. Esiet uzmanīgs un neļaujiet virsroku ņemt pat vismazākajām privātīpašnieciskuma vai greizsirdības sajūtām. Pat šķipsna šo emociju spēs dzīvi padarīt rūgtāku. Lielākajā daļā situāciju jebkuras negatīvās emocijas, kuras izjutīsiet, būs pilnībā nepamatotas. Padomājiet, pirms sakāt visu, kas uz mēles.

Dvīņi

Jums cītīgi jāturas pie tā, ko esat ieplānojuši. Sakārtojiet ikdienas rutīnu, disciplinējiet sevi. Tikai tā jūs spēsiet izkustēties no esošās situācijas. Lai gan viss, kas saistās ar noteikumiem, var jūs diezgan stipri garlaikot, padomājiet par ieguvumiem un atrisinātām problēmām. Centieties mazināt stresu, citādi nevarēsiet izvairīties no galvassāpēm vai kuņģa darbības traucējumiem.

Vēzis

Būsiet īpaši pievilcīgs šajā laikā. Ja jums ir aktuāli izveidot attiecības vai atgūt kādu vecu mīlestību, jums patiešām var izdoties šo rezultātu sasniegt. Būsiet radošs un arī jūsu idejas būs krāsainas. Izmantojiet šo laiku, lai iekārtotu mājokli vai varbūt papildinātu savu garderobi. Vai iedvesmotos kulinārijas plašajos laukos. Ļaujieties vieglumam un iztēlei, tā sniegs citu garšu ikdienā.

Lauva

Jums, šķiet, vislabāk uzrīkot kādu mājas ballīti vai sanākšanu ģimenes lokā. Pratīsiet uzturēt jautrību un smaidus jebkurā situācijā. Īpašu uzmanību veltiet ģimenei, pavadiet vairāk laika kopā. Var gadīties saņemt jaunumus par gaidāmo jaunpienācēju ģimenes lokā vai varbūt tuvojas kāzu svinības. Lai kāds būtu notikums, tas nesīs daudz smaidu, laimes un prieka.

Jaunava

Visus lēmumus, kas jums jāpieņem, jāizdara nosvērtā un pārdomātā noskaņojumā. Neesiet vieglprātīga. Varētu teikt, visi lēmumi un situācijas būs diezgan svarīgas. Pastāv liela varbūtība saņemt lielāku atbalstu no sava partnera vai ģimenes. Rezultāti arī jūs pārsteigs, iespējams, daudz ātrāk, nekā bijāt plānojusi. Ticiet, un jums viss izdosies!

Svari

Jūsu attiecību joma šobrīd var būt īpaši koša un aizraujoša. Nenomāciet to ar jautājumiem vai detektīva cienīgām iztaujāšanām un lēmumiem. It sevišķi, ja attiecības sākušās nesen. Ļaujieties un uzticieties, tad arī piedzīvosiet uguņošanu visās varavīksnes krāsās. Tieši tāpat arī šī attiecību joma var izsist jūs no līdzsvara, tāpēc jums jābūt stingriem un ar stabilu pamatu zem kājām.

Skorpions

Jāpārdomā jebkuri svarīgi plāni, kurus vēlaties īstenot. Varbūt kāds ir lieks, bet visus uzreiz neizdosies piepildīt. Apsveriet visas jums sniegtās iespējas, kas nes personīgo un profesionālo attīstību. Jau ar nākamo mēnesi jums sāksies ārkārtīgi pozitīvs gads, kurā tiksiet labi atalgots un straujiem soļiem virzīsieties uz priekšu sev vēlamā nākotnes virzienā. Arī enerģijas līmenis pieaugs ar katru dienu. Izmantojiet šo laiku!

Strēlnieks

Komunikācijas būs tik daudz, kā arī profesionālo mērķu un pienākumu, ka jums vispār nebūs laika atpūsties. Lai arī jutīsieties noguris, šis laiks būs jautrs. Iespējams, ir kāda situācija vai problēma, kas ilgāku laiku ir traucējusi jums ikdienā. Nu ir pienācis brīdis to atrisināt. Tāpat arī nekur nesteidzieties, visu izsveriet un pārdomājiet katru soli. Varat būt ļoti prasīgs gan pret sevi, gan citiem.

Mežāzis

Būsiet apmierināts ar sevi, ar dzīvi kopumā. Taču viss mudina virzīties uz priekšu un neatslābt – jaunas idejas, projekti, mērķi. Izrunājiet tos ar domubiedriem, kolēģiem. Dalieties un vairojiet izaugsmi sev apkārt. Taču kopumā ar jums un jūsu mīļajiem viss ir kārtībā, esiet mierīgs un baudiet harmoniju.

Ūdensvīrs

Labs laiks ievērojamam kāpumam karjeras jomā vai personīgo ambīciju piepildīšanā. Jo vairāk koncentrēsieties uz darāmo, jo labāk jums veiksies. Neatmetiet nevienu ideju, nevienu domu pat tad, ja tā liekas pavisam traka. Jebkurš jaun­atklājums sākumā bija kāda neprātīga ideja, līdz to sāka piepildīt, bet pie izdošanās tā vairs nevienam nelikās neloģiska un traka. Esiet drosmīgs!

Zivis

Piemērots laiks, lai veiktu ieguldījumus vai vismaz apdomātu tos. Idejas plūdīs, un intuitīvi spēsiet sajust, kur pareizi investēt naudu, enerģiju un laiku. Var gadīties arī laimēt kādā konkursā vai loterijā. Liekas, šobrīd fortūna pagriezusi savu saulaino vaigu jūsu virzienā. Jebkurā gadījumā neiekrītiet pārāk lielā azartā, esiet tomēr arī apdomīgas.