Foto: SHUTTERSTOCK

Kā cīnīties pret kartupeļu bīstamāko ienaidnieku – Kolorado vaboli? Palīdzēt var arī Coca-Cola Ieteikt







Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Kā cīnīties ar Kolorado vabolēm? Jautā Dzintra K. Konsultē VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore Inese Liepiņa.

Kartupeļu lapgrauzis jeb tautā saukts par Kolorado vaboli (Leptinotarsa ​​decemlineata) var nodarīt lielus postījumus gan lielsaimniecību laukos, gan piemājas dārzos. Vislielāko kaitējumu kartupeļiem nodara tieši kāpuri, kaut gan pieaugušas vaboles barojas arī ar kartupeļu lapām.

Izskats

Pieaugušas Kolorado vaboles ir līdz 12 mm garas un izceļas ar raksturīgu izskatu: tās ir dzeltenas ar melnām, gareniskām svītrām uz muguras. Vaboļu kāpuri ir līdz 16 mm gari, drukni, sarkani līdz oranždzelteni ar melniem punktiņiem sānos. Vaboles un kāpuri lapās izgrauž neregulārus robus un intensīvas invāzijas gadījumā īsā laikā var iznīcināt visas kartupeļu lapas, atstājot tikai stublājus un lapu dzīslas.

Dzīves cikls

Lai pēc iespējas efektīvāk ierobežotu vaboles, ir lietderīgi izprast to dzīves ciklu. Pēc pārziemošanas augsnē 30–35 cm dziļumā pirmās vaboles izlido maija beigās, jūnija sākumā un dēj oranžu olu sakopojumus kartupeļu lapu apakšpusē. Katra mātīte vienā ciklā spēj izdēt 400–1200 olu. Atkarībā no vides apstākļiem pirmie kāpuri izšķiļas pēc 5–12 dienām. Izšķīlušies kāpuri uzturas vienkopus un grauž kartupeļu lapas, izejot četrus attīstības ciklus, pirms attīstās par pieaugušām vabolēm. Sevišķi intensīvi barojas trešā un ceturtā auguma kāpuri. To attīstība ilgst 16–34 dienas, pēc tam tie iekūņojas augsnē, un parasti augusta sākumā parādās jaunās vaboles, kas turpina grauzt jau nobriedušās lapas.

Kolorado vaboļu savairošanos veicina silts un sauss laiks.

Kā ierobežot

Viens no profilakses pasākumiem ir augu atlieku iznīcināšana un augsekas ievērošana, nestādot kartupeļus katru gadu vienā un tajā pašā vietā. Agrīnās šķirnes no vaboļu invāzijas cieš mazāk. Nevajadzētu aizmirst par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kartupeļu lauka tuvumā, jo tas veicina derīgo kukaiņu, piemēram, mārītes un zeltactiņas, savairošanos, kas iznīcina vaboļu olas.

Valsts augu aizsardzības dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore Inese Liepiņa uzsver, ka pieaugušās vaboles un olu dējumus ne ar vienu augu aizsardzības līdzekli nav iespējams ierobežot. Tas nozīmē, ka tie jānolasa mehāniski ar rokām. Labāk to darīt rīta pusē, kad vaboles vēl mazaktīvas. Būtiski, lai arī kaimiņi ierobežotu vaboles savā kartupeļu laukā.

Pret izšķīlušamies kāpuriem mazie audzētāji var izmantot III klases pieskares iedarbības insekticīdu Mavrik. To var iegādāties dārza preču veikalos arī mazā tilpumā un bez augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības. Var lietot arī bioloģisko insektoakaricīdu NeemAzal® T/S, kas tiek ražots no Indijas nīma koka sēklu ekstrakta. Tas ir piemērots izmantošanai tradicionālajās un bioloģiskajās saimniecībās, jo ir mazāk kaitīgs cilvēkiem un dabai.

Tautas metodes Kolorado vaboļu ierobežošanai

Limonādi Coca-Cola atšķaida ar ūdeni attiecībā 1:1 un apsmidzina lapas ik pēc 5–6 dienām.

Starp kartupeļu vagām iesēj dilles. Diļļu smarža atbaida kaitēkļus, bet netraucē kartupeļu attīstību. Līdzīgu efektu var panākt ar kliņģerītēm un kaņepēm.

10 litros ūdens izšķīdina 150 g sinepju pulvera, pievieno 100 ml 9% etiķa un apsmidzina kartupeļu lakstus.

Vaboles salasa traukā, ļauj dažas dienas pastāvēt. Izveidojušos šķidrumu izkāš un apsmidzina kartupeļu lakstus.

Lakstus apputina ar izsijātiem koksnes pelniem, rēķinot 10 kg uz 100 kvadrātmetriem.

300 g sasmalcinātas svaigas vērmeles un 1 ēdamkaroti koksnes pelnu aplej ar 10 l karsta ūdens, atstāj uz 3 stundām. Pievieno 1 ēdamkaroti šķidro ziepju un apsmidzina kartupeļu lakstus.

25 g kaltētu biškrēsliņu aplej ar 5 l verdoša ūdens un uzvāra. Uzliek vāku un ļauj ievilkties 15 minūtes. Atdzesē, izkāš un apsmidzina augus.

Pirmā un otrā auguma kāpuri ir jutīgāki pret augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, tāpēc to ierobežošana jāsāk savlaikus, rūpīgi un regulāri pārbaudot kartupeļu lapas.