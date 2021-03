Kā izvēlēties vislabākos stādiņus savam dārzam?

Foto: Jurga Jot/SHUTTERSTOCK

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pirkt stādus šopavasar var nākties citādi, nekā ierasts. Tie, kas cerēja uz tradicionālajiem stādu gadatirgiem, var tos arī nesagaidīt. Tāpēc drošākais veids, kā tikt pie kārotā papildinājuma dārzam, – doties tieši uz audzētavām. Papildu labums – stāds nāks komplektā ar audzētāja konsultāciju.

Veido aveņu lauciņu

Kailsakņu aveņu stādus dobē liek uzreiz pēc iegādāšanās. Foto: SHUTTERSTOCK

Iesaka z/s Mucenieki

Tālr. 29199241

Avenes garšo visiem, tāpēc Mucenieku saimniece Ligita Rezgale iesaka iestādīt arī tās. Pēdējos gados vairāk tiek slavētas rudens avenes, taču ir vērts audzēt arī vasaras avenes.

Stādot dažādas šķirnes, var paildzināt aveņu ražas laiku dārzā. Turklāt ir lielāka garantija, ka dabas untumi ļaus tikt pie ogām. Piemēram, ja uznāk agras rudens salnas, rudens avenes var nepagūt ienākties.

Vasaras avenēm ‘Norna’, ‘Skromņica’, ‘Peresvet’, ‘Voļņica’ ir lielas, skaistas sarkanas, gardas ogas. Tās ir izturīgas pret dažādām slimībām, ziemcietīgas.

Pavasarī stādītās avenes labi ieaugsies, un nākamgad būs raža. Vislabāk iegādāties aveņu stādus konteineros, tad sakņu sistēma netiek traumēta. Ja pērk kailsakņus, jutīgās saknītes var apkalst, kamēr tiek līdz stādīšanai (dēsta dobē pēc iespējas ātrāk). Savukārt podos pirktos augus nevajag uzreiz stādīt – tie var pagaidīt brīvu brīdi.

Konteinerstādu liekot dobē, cenšas neizjaukt sakņu sistēmu un tikai pārceļ bedrē. Stādījumus labi salaista, mulčē. Pāris nedēļu pēc stādīšanas var dot slāpekli saturošu mēslojumu (komplekso pavasara mēslojumu). Tiem, kas saimnieko tikai ar bioloģiskajām metodēm, mēslojumam var izmantot dažādas vircas. Taču jārēķinās, ka par to saturu nav nekādas garantijas un augiem var rasties trūkumi.

Aveņu stādīšanai paredzēto vietu ielabo, lai augsne būtu irdena un trekna (komposts, kūtsmēsli u.c.).

Izraugās izturīgas šķirnes

Augļkopis Ivars Tīcs atklāj savu viltību, kā audzēt persikus skarbākās klimatiskajās joslās, – viņš persikus stāda siltumnīcā, tās ziemeļu galā. Kociņus veido zemus, regulāri apgriežot, lai nenomāc citus augus. Zem seguma raža ir garantēta katru gadu. Ģimenes vajadzībām pietiek ar vienu diviem kociņiem. Persiki ir pašapputes augi, tāpēc ražos arī viens. Publicitātes foto

Iesaka z/s Sprogas

Tālr. 29425883

Piemērotas un pārbaudītas šķirnes Latvijas bargākā klimata zonām vajadzētu meklēt audzētavās, kuras atrodas šajās zonās, skaidro z/s Sprogas saimnieks Ivars Tīcs no Vidzemes. Taču nevar tikai iegādāties stādu un cerēt, ka tas augs bez īpašas aprūpes.

Jo nelabvēlīgāka dārza vieta, jo vairāk jāgādā par jauno kociņu – jo labāk tas ieaugsies, jo sekmīgāk pārziemos. Ziema mazāk ietekmēs tagad – pavasarī – stādītos kokus. Sevišķi svarīgi tas kauleņkokiem.

Stāda pēc iespējas agrāk, negaidot silto maiju.

Augiem paredzēto vietu uzrok, atbrīvo no daudzgadīgo nezāļu saknēm. Katram kociņam izveido apdobi aptuveni metra diametrā. Tai nedrīkst ļaut aizaugt ar nezālēm, jo tās atņemtu barības vielas, mitrumu un nomāktu jaunos stādus. Pēc iestādīšanas vēlams sakņu zonai uzbērt mulčas kārtu. Mazam dārzam labi derēs parastā mizu mulča (lielam dārzam par dārgu). To arī viegli iegādāties, jo pildīta ērti cilājama tilpuma maisos. Priežu mizu mulča laba arī ar to, ka sadalās lēnām un kalpos vairākus gadus. Derēs arī zaru šķeldas mulča (izdevīgi tiem, kam ir zaru smalcinātājs). Stādiem patiks arī sasmalcināta pļautā zāle – tā saglabās mitrumu un pasargās no nezālēm, piedevām papildinās augsni ar barības vielām. Vienīgi zāles klājums regulāri jāatjauno, jo tas ātri sadalās. Lietojot kā mulču zāli, jāatceras, ka to nedrīkst likt pārāk tuvu stumbram – zālei trūdot, izdalās liels karstums, kas var bojāt kociņa mizu.

Nav ieteicams mulčai izmantot svaigas zāģskaidas (patrūdējušas skaidas derēs).

Ja plānots stādīt kociņu vai krūmu rindu, labi der arī ģeotekstila klājums. To uzrullē uz sagatavotas augsnes (piemērota metru platā). Malas nostiprina, vajadzīgajās vietās izgriež caurumus un iestāda augus. Šim segumam ūdens sūksies cauri, taču neizgaros, saglabājot augsnei vajadzīgo mitrumu.

Kad koks būs ieaudzies, tam mulča vairs nebūs tik svarīga.

Šogad iestādītie kociņi sausā laikā jālaista.

Stāda izturīgākos

Ieteicams neatlikt stādīšanu, lai agrāk tiktu pie ražas. Piemēram, no pagājušajā pavasarī stādītā upeņu krūma jau šogad varēs pamieloties ar ogām. Publicitātes foto

Iesaka z/s Ziediņi

Tālr. 29491237

Janīna Kursīte, z/s Ziediņi saimniece, iesaka dārzā stādīt augļukokus un ogulājus ar atšķirīgu ražošanas laiku, lai paildzinātu iespēju baudīt gardus augļus.

Dārzā noteikti jābūt ābelēm. Kā labākās augļkope iesaka šķirnes (baltkrievu selekcija): ‘Imants’, ‘Darunok’, ‘Pervinka’, ‘Pospeh’, ‘Žiguļovskoje’. Šīm šķirnēm ir izcili āboli – skaisti un garšīgi. Turklāt, piemēram, ‘Imants’ un ‘Pospeh’ iespējams ilgi saglabāt pat sliktos pagrabos. Noliktavās – izcili.

Arvien pieprasītākas kļūst cilvēka veselībai vērtīgās upenes. Tās noteikti vajadzētu iestādīt ar dažādu ienākšanās laiku, lai varētu ilgāk ēst un gatavot konservus, saldēt. Piemēram, vispirms ienāksies upeņu šķirne ‘Pamjatj Vavilova’, pēc tam ‘Gagatai’, ‘Tizel’ un visbeidzot ‘Bentiran’ (vēlīna, ogas nebirst).

Ja iestādīs šopavasar – nākamgad jau var gaidīt nelielu ražu. Lai baudītu kādu gardu ogu jau šoruden, ieteicams iestādīt rudens avenes ‘Polana’, ‘Polka’, ‘Poļesje’.

Jaunajam kociņam pavasarī uzrušina mulčas kārtu ap stumbru, lai augsne labāk iesilst, un izlasa iesējušās nezāles. Publicitātes foto

Izvēlas iesācēju komplektu

Labi ražo un ir garšīga Latvijā selekcionētā plūme ‘Ance’. Publicitātes foto



Iesaka stādaudzētava Pīlādži

Tālr.: 29187532, 29468507

Tiem, kas šopavasar tikai sāk veidot dārzu, kokaudzētavas Pīlādži saimnieks Jānis Zilvers iesaka iestādīt vismaz dažus augļukokus un ogulājus. Jo agrāk to izdarīs, jo agrāk varēs vākt kāroto ražu. Turklāt katru gadu augļudārzu varēs papildināt ar vēl kādu koku vai krūmu.

Ja jāizvēlas dažas no plašā ābeļu šķirņu klāsta, augļkopis iesaka šķirnes ‘Konfetnoje’ un ‘Auksis’. Šo sķirņu āboli garšo visiem – tie ir saldi ar tīkamu skābumiņu. Dažkārt vēlas sākt dārzu ar tradicionālo ‘Balto dzidro’, taču augļkopis brīdina – jārēķinās, ka āboli strauji ienākas un ir grūti izlietojami īsā laikā.

No zemajiem ķiršiem labi būs ‘Haritonovskaja’, ‘Turgeņevka’. Šīs šķirnes ir izturīgākas par ‘Latvijas zemo’ ķirsi, arī ogas ir gaļīgākas.

Ja kārojas saldo ķiršu, laba izvēle būs ‘Brjanskaja rozovaja’, ‘Brjanskas 3-36’, ‘Paula’ (dzeltenas ogas). Taču šiem kokiem jārūpējas par vainagu un jāsargā stumbrs no sala bojājumiem.

Viegli audzējami ir ogulāji – upenes, jāņogas. Gardas un skaistas ogas, bagātīgi ražo jāņogu šķirne ‘Vīksnes sarkanā’. Tās piemērotas gan sulai, gan vīna darīšanai.

No plūmju šķirnēm piemērotas būtu agrākās ‘Ulena Renklode’ un ‘Ance’, no vēlākām – ‘Viktorija’. Šīs šķirnes ir pašauglīgas, taču labākai ražai vēlams stādīt vairākas šķirnes.

Diemžēl bumbieres iesācēju dārziņā nevajadzētu stādīt, jo tām ir postīgas slimības un līdz ražai var arī netikt. Iesācējiem arī jārēķinās, ka pat izturīgas šķirnes augs tikai sagatavotās un ielabotās stādīšanas bedrēs (bez daudzgadīgajām nezālēm).

Meklē gardākās vīnogas

Kauleņkoku kailsakņus vislabāk stādīt pavasarī. Podos audzētos var dēstīt visu gadu. Attēlā: saldo ķiršu jaunuļi. Publicitātes foto



Iesaka z/s Skāduļi

Tālr. 29247242

Katrā dārzā jābūt arī pašu audzētām vīnogām. Vīnogu audzētāja Jana Drēviņa var piedāvāt vairāk nekā 80 vīnogu šķirņu. Taču, pirms iegādājas stādiņu, viņa iesaka rūpīgi izdomāt, kādai vajadzībai būs vīnogas.

Šķirnes izvēle atkarīga no paredzētā lietojuma, piemēram, tikai ēšanai svaigā veidā vai vīna darīšanai, sētas vai lapeņu apaudzēšanai, dēstīšanai siltumnīcā vai uz lauka. Var izvēlēties, kādas ogas garšo: kādā krāsā, cik lielas, ar vai bez kauliņiem. Turklāt svarīga arī vietas izvēle un pircēja pieredze vīnogu audzēšanā.

Pēdējo gadu mode ir vīnogu dārzi, kuros vāktā raža paredzēta vīna darīšanai.

Tiem, kam šīs būs pirmās vīnogas, audzētāja piedāvā arī iesācēju komplektu.

Vienmēr ir vērts iestādīt dārzā kādu no Latvijas selekcionāru veidotajām šķirnēm. Sevišķi pēc bargām ziemām tās pierāda savu pārākumu par siltāko zemju šķirnēm.

No aprīļa vīnogu stādus varēs saņemt arī ar piegādi, iepriekš veicot pasūtījumu e-adresē: skaduli@inbox.lv. Taču pasūtījumus un apmaksu vēlams veikt jau tagad, lai būtu garantija, ka varēs saņemt nolūkoto šķirni. Pasūtināt attālināti varēs līdz brīdim, kamēr sāks plaukt pumpuri – atkarībā no laika apstākļiem.

Šopavasar iestādot divgadīgu stādiņu, jau nākamvasar ir cerība nogaršot pirmās ogas.

PADOMI

• Ja vieta stādīšanai vēl nav īsti zināma, labāk pirkt stādus konteineros. Kailsakņu stādi ir lētāki, taču tie jāstāda nekavējoties, lai saknes neapkalstu.

• Dārzā jāstāda tas, kas garšo.

UZZIŅA

• Visi aptaujātie stādaudzētāji gaida pircējus savās saimniecībās, taču iepriekš par vizītes laiku jāvienojas, zvanot pa tālruni.

• Stādaudzētavās uz vietas ir lielāka stādu un šķirņu izvēle nekā izbraukuma gadatirgos.