Aveņu jaunstādi: kad sāks ražot un kā tie pareizi jāaprūpē?







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Esmu pieteikusies koppasūtījumam uz aveņu jaunstādiem. Kad sāks ražot? Nezinu, vai var uzreiz stādīt zemē vai jāpaaudzina podos?” – jautā Nadīna Lielvārdē.







































Garšīgās un skaistās avenes

“Rudens aveņu šķirnes dos ražu jau šoruden, vasaras avenēm varbūt varēs nogaršot pirmo odziņu,” skaidro konsultants ogulāju audzēšanā Reinis Apsāns (SIA A.M.Ozoli). Remontantajām avenēm (ražo atkārtoti) pirmās ogas būs šoruden, bet jau nākamgad – gan vasarā, gan rudenī.

Aveņu jaunstādus Latvijā ieved no ārzemēm. Iegādes laiku nevajag izvēlēties pārāk agru. Piemērota būs, piemēram, 15.–16. nedēļa jeb aprīļa beigas. Tad būs piemērots laiks stādīšanai. Jaunstādi (no spraudenīšiem) aug atsevišķos konteineros, un pēc iegādes vēl kādu nedēļu ar to stādīšanu var nesteigties, nogaidot labākus laika ap­stākļus. Vienīgais – tie nedrīkst iekalst. Lielākos podos nevajag pārstādīt, bet uzreiz likt paliekošā vietā. Šīs avenes var stādīt gan uz lauka, gan segtajās platībās.

Lielākoties šādai vajadzībai tās iegādājas lielaudzētāji – aveņu stādus audzē augstajos plēves tuneļos. Stādīšanai paredzēto augsni ielabo ar satrūdējušiem kūtsmēsliem vai to granulām, kūdras substrātu. Svarīgi, lai augsne būtu irdena, gaisa caurlaidīga. Smags māls avenēm nederēs. Vēlamais augsnes skābums – ap pH 5,5.

Var izvēlēties ogu šķirnes ar atšķirīgu ražošanas laiku, lai ogu raža būtu vācama pēc iespējas ilgāk. Populārākās ir ar sarkanām ogām. Piemēram, tā saukto garo dzinumu aveņu šķirnes ‘Poemat’ – agras rudens avenes – sāk ražot augusta beigās, ‘Glen Ample’ – vasaras avenes ar apmierinošu ziemcietību. Viena no perspektīvākajām jaunajām šķirnēm ir ‘Enrosadira’ – remontantā avene.