Kā pāris minūšu laikā aukstu sviestu padarīt mīkstu un smērējamu? Būs nepieciešama glāze un šķīvis







Svieists uz maizītes vai kādā mīklā? Izņemot to no ledusskapja, nākas krietnu laiku pagaidīt, līdz tas kļūst mīksts un izmantojams, taču tik bieži piemirstas to no ledusskapja izņemt laikus, vai ne? Savukārt, atstājot to vienkārši ledusskapī, sviests salīdzinoši ātri siltumā bojājas. Varbūt noderēs triks, kas palīdz sviestu ātri padarīt mīkstu un smērējamu.

Būs nepieciešama glāze, šķīvis un, protams, pats sviests.

Vispirms nogriziet tik lielu sviesta gabalu, lai tas ietilptu glāzē. Pēc tam uzvāriet verdošu ūdeni. Ievietojit glāzi izlietnē un piepildiet ar verdošo ūdeni. Ļaujiet tam tur burtiski 1 minūti palikt.

Sviesta gabalu, kas atbilst glāzes diametram, lieciet uz šķīvja. Tad no glāzes izlejiet verdošo ūdeni, bet uzkarsušo glāzi uzlieciet uz šķīvja virsū sviestam. Burtiski 5 minūšu laikā sviests siltumā kļūs pilnīgi mīksts un to varēs smērēt uz maizītēm.

Pirms smērēšanas, protams, sviestam var pievienot arī garšvielas vai zaļumus, jo sviests būs kļuvis mīksts un garšas tajā būs viegli iemaisīt.

Augstāk aprakstītais process izskatās aptuveni šādi:

FOTO: Ekrānuzņēmums no CHIP.DE video