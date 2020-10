Foto: Unsplash

Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Elīna, Drosma un Drosmis





19. oktobrī vārda dienu svin Elīna, Drosma un Drosmis – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Elīna

“X Faktors” šova uzvarētāja Elīna Gluzunova. Foto no Elīnas Gluzunovas privātā arhīva.



Pirmais tips – mūsdienīga, enerģiska sieviete, dažreiz egoistiska. Paļaujas tikai pati uz sevi, prot veidot karjeru. Prot pārdzīvot visdažādākās dzīves situācijas un iziet no tām ar “sausām kājām”. Otrais tips – šī Elīna, atšķirībā, no pirmā tipa visu dara pretēji. Bet ir itin mierā ar to, ka viņai patīk ačgārns dzīvesveids.

Drosma

Instinktīvi tiecas un gūst virsroku. Ir augstprātīga, tomēr dažādās dzīves situācijās – arī taisnīga.

Drosmis

Pozitīvs vīrietis, līdzsvarots, ļoti mierīgs. Dažreiz tomēr konservatīvs.

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.