Hortenzija ir viena no izturīgākajiem, un vieglāk kopjamiem dārza augiem, tomēr stādot jāņem vērā daži nosacījumi







Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis

Kad ir labākais laiks stādīt hortenzijas? Es iestādīju vasarā, bet īsti neieaugās. Jautā Anna K.

Hortenzija ir viena no izturīgākajiem, un vieglāk kopjamiem dārza augiem, tomēr stādot jāņem vērā daži nosacījumi.

Labākais laiks stādīšanai



































Ķemeru parkā zied hortenzijas

Hortenzijas, kas augušas podiņā jeb konteinerstādus, var stādīt visu gadu, kamēr vien var izrakt un sagatavot stādāmbedri. Kailsakņiem un krūmu pārstādīšanai vislabvēlīgākais laiks ir pavasaris – periods pēc augsnes atkušanas, sasilšanas un pirms pumpuru plaukšanas. To var darīt arī rudenī pēc lapu nobiršanas

Pats galvenais ir ierīkot atbilstīgu stādāmbedri.

Hortenzijām nepieciešama trūdvielām bagāta, skāba augsne (pH 5,6–5,8) ar labu drenāžu. Ūdens pie saknēm nedrīkst uzkrāties. Stādaudzētavas Dārzs zem saules īpašniece Antra Batraka norāda, ka dārza īpašniekiem vispirms jāsaprot sava dārza īpatnības.

Smilšainā augsnē stādāmbedres apakšā jāliek māla kārtiņa, un sākumam trūdvielu vajadzēs vairāk. Smagā, mālainā augsnē jāpanāk ūdens novadīšana un lielāks tās skābums, bet purvainā augsnē jānodrošina mazliet sārmaināka augsne.

Nedrīkst iekaltēt

Stādot svarīgi nepadziļināt auga sakņu kakliņu. Ja stāds ir ar ziediem, tie noteikti nav jānogriež. “Ļoti karstā laikā ieteicams izvairīties no jebkura auga stādīšanas, jo tikai retais profesionālis spēj lielā karstumā, kamēr sagatavo visu stādīšanai, pasargāt stādu no mazo saknīšu apdegšanas,” norāda Antra Batraka. Vislabāk stādīt mākoņainā dienā, agri no rīta, jo tad augus neapdraud pēkšņas temperatūras izmaiņas.

Jāuzmanās iegādāto stādu ar visu podu ilgstoši neturēt karstā saulē, lai neapdegtu auga saknes. Stādus nedrīkst iekaltēt, piemēram, ilgstoši atstājot mašīnā Ja tā gadījies, augu var mēģināt glābt, ar visu podu iegremdējot spainī ar ūdeni, bet ne ilgāk par stundu.

Pirmajā gadā nemēslo

Augu nopērkot dārzniecībā, visticamāk, tas jau ir nodrošināts ar 6 mēnešus ilgas iedarbības minerālmēslojumu, un papildu mēslošana nebūtu vajadzīga ne vasarā, ne rudenī. Papildus piebaro tikai nākamajā pavasarī. Agri pavasarī izmanto organisko mēslojumu – sadalījušos kūtsmēslus vai kompostu, bet lapu plaukšanas laikā hortenzijām vai citiem skābummīļiem augiem paredzētos kompleksos minerālmēslus. Rudenī noteikti nevajag mēslot, jo tas veicina jaunu dzinumu veidošanos, bet tie nav salizturīgi.

Augi bagātīgi jālaista visu augšanas sezonu – augsnei jābūt mitrai, bet ne slapjai.

Ja hortenzija pārmēslota, iekaltēta, iestādīta nepiemērotā augsnē vai citādi novājināta, tās ziemcietība samazinās.