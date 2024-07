Vīrietis ar ziediem Starptautiskajā sieviešu dienā – 8.martā. Foto – LETA

“Kāda jēga jums no tā, ka vīrietis dāvina puķes? Patīk skatīties, kā tās novīst?” Sievietes diskutē par griezto ziedu dāvināšanu Ieteikt







Runājot par attiecībām, ziedu dāvināšana sievietēm vienmēr bijis, ja tā var teikt – “karsts” temats. Nesen šī diskusija atkal uzvirmoja, kad sociālajā tīklā, kāda dāma pauda viedokli, ka viņai labāk patīk, ja vīrietis ir praktisks un dāvina, piemēram, puķpodus, nevis grieztos ziedus, kas novīst.

Reklāma Reklāma

“Dāmas! Es te pabakstīšu to jūsu skudru pūzni! Nu kāda jēga jums no tā, ka vīrietis dāvina puķes? Patīk skatīties, kā tās novīst? Nē, es neesmu traumēta un kopš bērnības man ir borēts, ka īsti vīrieši dāvina puķes. Zināt ko? Nav nekā seksīgāka par praktisku un romantisku vīrieti.

Man vīrs pirmajā randiņā uzdāvināja puķi. To izmetu. Otrajā suši iepakojumu, jo viņš prasīja kas man garšo! Es biju sajūsmā! Sieviešu dienā aizveda mani šopingā uz mākslas veikalu, jo pamanīja, ka man patīk zīmēt.

Viņš pamanīja manu nepatiku pret grieztajiem ziediem un sāka man dāvināt tos puķupodos. Es biju sajūsmā! Daudzas viņa dāvinātās puķes joprojām priecē mani. Dažas puķupodos, citas mūsu dārzā.

Vislabākais komplimets ir tad, ja vīrietis tevi dzird un tiešām iepriecina ar to kas tev patīk.

Vīra vēlmēs arī ieklausījos. Viņš tika pie pašadītām zeķēm, šalles un ar laiku regulāri sāku cienāt ar pašgatavotu ēdienu.

Gribi, dāvini, bet es tajā nekādu jēgu neredzu un neredzēšu,” tā, sociālajā tīklā “Thread”, par puķu dāvināšanu dāmām izteicās kāda sieviete ar lietotāja vārdu “pocketsonnetsbinding”.

Ar šo ierakstu viņa aizsāka plašāku diskusiju par puķu dāvināšanu.

Cita lietotāja vārdā Līva pauda pretēju viedokli: “Kāpēc vienmēr jānosoda? Jā, patīk puķes. Gan grieztas, gan podos. Man tiešām patīk. Katru nedēļu, protams, negaidu, bet svētkos kāpēc ne? Kāpēc mūžīgi ir jāšausminās par to, kas patīk vai nepatīk citiem? Mēs sliktāki cilvēki?”

Cita dāma savukārt rakstīja, ka “katram tiešām savs. Nesen izmetu ārā pilnīgi visas podu puķes, izņemot naudas koku un alveju, jo vienkārši riebjas, ka aizņem ēteru mājās, grieztos ziedus vāzei diezgan bieži pērku pati, jo patīk ziedi vāzē. Bet kā uzmanības apliecinājums gan man puķes nestrādā, tur lielāka nozīme būs praktiskajām lietām. Puķes vairāk kā tāds “dežūrapliecinājums” izskatās – nezināju, kas tev patīk, še, ņem lakstus.”

Reklāma Reklāma

Lietotāja ar vārdu “4v_socials” dalījās savā personīgajā pierezē par šo tēmu. “Es savam uz pirmo tikšanos joka pēc pateicu, lai nomaina man vannas istabā krānu, un ka grieztie ziedi man nepatīk. Nomainīja krānu un rozes tik vienu reizi uzdāvināja – kad piedzima meita. To pašu tik tāpēc, ka mamma viņam lika.”

“Man ļoti patīk grieztie ziedi. Pirmkārt, tās dod mājīguma sajūtu. Otrkārt, brīnišķīgi smaržo. Treškārt, ir ļoti skaistas un vienmēr iepriecina ar to. To, ka mans vīrietis dāvina man puķes, nenozīmē, ka viņš nav praktisks. Dāvina arī praktiskās dāvanas. Puķes man ir iepriecināšanai un mājīgumam. Es arī mēdzu pati nopirkt, piemēram, no omītēm tirgū, kuras veido pušķus pa 2.50Eur. Un man prieks un viņām maize un piens. Es domāju, ka lietas jāuztver mierīgāk,” tā raksta sieviete vārdā Alīna.

“Man vīrs regulāri pats saplūc puķes (vai ziedošus krūmu zarus, smilgas, utt. kas sezonāli pieejams), jā viņas vāzē novītīs, bet tas nav par puķēm, tas jau no pirmās dienas ir par to ka viņš par mani iedomājas, ne tikai svētkos, ikdienā,” diskusijā iesaistās vēl cita lietotāja.

Kā novērots, neviens vīriešu kārtas pārstāvis šajā diskusijā savu viedokli nav paudis.

LA.LV Aptauja Jautājums dāmām – vai jums patīk saņemt grieztos ziedus no vīriešiem? Jā

Nē Padalies ar rezultātiem