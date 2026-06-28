Kādā režīmā pārslēdzamies pirmdien? Sinoptiķiem jau ir zināms, vai arī rīt turpināsim cepties saulē 0
Sinoptiķi brīdina par daudzviet valstī gaidāmo stipro karstumu pirmdien, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi.
Naktī uz pirmdienu laiks būs daļēji mākoņains, vietām rietumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies vien līdz +17…+21 grādam, līdz ar ko vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāma tropiska nakts, kad nakts gaitā termometra stabiņš nenoslīdēs zem +20 grādu atzīmes.
Rīgā naktī debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pūtīs lēni, un termometra stabiņš svārstīsies ap +20 grādu atzīmi.
Dienā gaidāms lielākoties saulains un sauss laiks, brīžiem debesīs varēs manīt kādu mākoni.
Vējš turpinās pūst lēni, un daudzviet valstī gaidāms stiprs karstums, vietām pat ļoti stiprs – gaiss iesils līdz +27…+32 grādiem, savukārt piekrastē būs vēsāk – tur +23…+26 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts, uzsver LVĢMC.
Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +28…+30 grādiem.
Jaunnedēļ karstums pakāpeniski atkāpsies, bet nedēļas otrajā pusē biežāk līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Pirmdien naktī debesis būs daļēji mākoņainas, un vietām rietumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu, bet diena aizritēs ar lielākoties skaidru un sausu laiku. Pūtīs lēns vējš. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +17…+21 grādam, vietām centrālajos rajonos gaidāma tropiska nakts, bet dienā gaiss iesils līdz +27…+32 grādiem, daudzviet piekrastē būs nedaudz vēsāk – tur +22…+26 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts.
Otrdien Latviju no rietumiem šķērsos mākoņu zona, kas nesīs īslaicīgu lietu, kā arī vietām pērkona negaisu ar stiprām lietusgāzēm. Pūšot lēnam vējam, naktī atsevišķos rajonos veidosies dūmaka. Naktī gaiss atdzisīs līdz +16…+21 grādam, bet dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+28 grādiem, daudzviet piekrastē būs par pāris grādiem vēsāk.
Trešdien debesis būs daļēji mākoņainas, bet no pēcpusdienas mākoņu daudzums palielināsies, un vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūšot lēnam vējam, naktī vietām rietumos veidosies migla. Naktī gaiss atdzisīs līdz +13…+16 grādiem, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +24…+29 grādiem, daudzviet piekrastē un vietām Kurzemē gaidāms vēsāks laiks – +18…+23 grādi.
Nedēļas otrajā pusē, pastiprinoties ciklonu ietekmei, debesis biežāk apmāksies un mākoņi plašākā teritorijā atnesīs nokrišņus, vietām arī pērkona negaisu. Laiks kļūs vēsāks – nedēļas nogalē lielākajā daļā valsts teritorijas dienās gaiss neiesils virs +20 grādiem.