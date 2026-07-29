FOTO. “Kakas uz sienas, vēmekļi stūrī, asinis uz spilvena un uzsprāgusi virtuve!” Sieviete parāda, kā indieši no Jelgavas izpostījuši viņas īpašumu 1
Kāda sieviete sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi asu ierakstu un fotoattēlus, kuros redzams, kādā stāvoklī pēc viesu aizbraukšanas palicis viņas izīrētais īpašums. Ieraksta autore apgalvo, ka viesu namu “Airbnb” platformā rezervējuši pieci indiešu studenti no Jelgavas.
Sieviete savu ierakstu sāk ar atsauci uz kādu komentāru par Sabiles svētkiem. Pēc viņas teiktā, kāds Indijas izcelsmes migrants esot rakstījis, ka “vienkārši pretīgi redzēt, ka kaut kas tāds notiek Latvijā”. Uz to sieviete reaģējusi ar pretjautājumu – arī viņai esot ko parādīt.
“Tad arī es varu parādīt, kādā stāvoklī izskatījās mans viesu nams pēc tam, kad to Airbnb platformā rezervēja pieci indiešu studenti no Jelgavas,” raksta ieraksta autore.
Viņa norāda, ka rezervētājs bijis Manjunath Bestha. Sieviete neslēpj sašutumu un raksta, ka pēc šīs pieredzes labāk samaksāšot “Airbnb” sodu, nekā vēlreiz riskēšot uzņemt šādus viesus.
Publicētajos fotoattēlos redzams pamatīgi netīrs izlietnes stūris – ūdens izlietnē ir duļķains, tajā redzamas ēdiena atliekas un netīrumi. Citā attēlā redzama virtuve, kur uz plīts un darba virsmām palikuši netīri trauki, katli un pannas ar ēdiena paliekām.
Īpaši uzkrītoši ir kadri no cepeškrāsns un plīts zonas – uz pannas redzami piedeguši, pārogļojušies ēdiena gabali, melni tauku un piedeguma nosēdumi, bet cepeškrāsns durvju un grīdas tuvumā redzamas ēdiena paliekas un šļakatas.
Netīrumi redzami arī uz grīdas stūrī, kur sakrājušās ēdiena atliekas vai šķidruma pēdas. Atsevišķās fotogrāfijās redzams arī netīrs ledusskapis, taukainas virsmas, notraipīta grīda un mēbeļu daļas.
Ieraksta autore uzsver, ka viņu šokējis ne tikai nekārtības apmērs, bet arī tas, ka telpas pēc viesu uzturēšanās izskatījušās nevis vienkārši nesakārtotas, bet, viņasprāt, apzināti vai ļoti nevērīgi atstātas netīras.
“Lūk, tas ir pretīgi,” viņa raksta, piebilstot, ka pēc šādas pieredzes nebrīnoties, kāpēc daļai cilvēku rodas negatīvs priekšstats par viesu kultūru.
Komentāros pie ieraksta netrūka sašutuma. Daudzi atzina, ka publicētie fotoattēli ir grūti skatāmi, un rakstīja, ka šāda attieksme pret svešu īpašumu esot “necieņa” un “briesmīga cūcība”.
Daļa komentētāju šo gadījumu uztvēra kā brīdinājumu citiem īstermiņa īres saimniekiem. Izskanēja ieteikumi rūpīgāk pārbaudīt viesu atsauksmes, pieprasīt drošības naudu un īpašuma nodošanas brīdī skaidri atrunāt, kādā stāvoklī telpas jāatstāj.
“Es nesaprotu, vai tad, kad jūs izīrējat savu īpašumu, nav uzlikts, ka izīrēt var tikai viesiem ar labām atsauksmēm?” vaicā kāda komentētāja, norādot, ka līdzīgās situācijās slikta atsauksme varētu pasargāt citus saimniekus.
Citi ieteica saimniecei vērsties pie “Airbnb” un mēģināt atgūt vismaz daļu zaudējumu, norādot, ka fotogrāfijas varētu kalpot kā pierādījums. Daži rosināja iesaistīt arī policiju, ja nodarīti būtiski materiāli zaudējumi.
Komentāros parādījās arī cilvēku personīgā pieredze ar īstermiņa īri un viesu izmitināšanu.
Cita komentētāja stāsta, ka savulaik strādājusi dienesta viesnīcā un pieredzējusi situācijas, kad pēc viesiem regulāri nācies saukt santehniķus, jo izlietnes un notekas bijušas aizdambējušās ar ēdiena paliekām un taukiem.
“Ļoti daudz ceļojam un izīrējam katru reizi, un atstājam tādu dzīvokli vai māju, kā saņemam, pat labāk,” raksta kāda komentētāja, paužot līdzjūtību īpašuma saimniecei.
Vienlaikus diskusija ātri pārauga arī ļoti asā un vietām aizspriedumainā virzienā. Vairāki komentētāji sāka vispārināt šo gadījumu uz konkrētām tautībām un valstīm, rakstot, ka šādi gadījumi “veido priekšstatu” par cilvēkiem. Citi gan tam iebilda, atgādinot, ka nekārtīgus vai bezatbildīgus viesus var sastapt jebkurā tautībā.
“Nez, ko par visiem latviešiem domā viesu namu īpašnieki pēc hokeja čempionātiem? Vai nav lasīts par tautiešiem tepat Latvijā?” jautā kāds komentētājs, norādot, ka vienu gadījumu nevajadzētu pārvērst spriedumā par veselu cilvēku grupu.
Tomēr lielākā daļa komentētāju bija vienisprātis par vienu – neatkarīgi no tā, kas bijuši viesi, šādā stāvoklī atstāt svešu īpašumu nav pieņemami. Daudzi pauda līdzjūtību saimniecei, kurai tagad telpas jāsakopj, jāatjauno un, iespējams, jāsedz arī papildu remonta vai tīrīšanas izmaksas.
“Šausmas, kādi cūkas! Tādus viesus nevienam nenovēlu,” raksta kāda komentētāja. Cita lakoniski piebilst: “Briesmas…”
Diskusija spilgti parāda, cik jūtīgs ir īstermiņa īres jautājums – no vienas puses, saimnieki vēlas uzticēties viesiem un pelnīt ar savu īpašumu, no otras puses, šādi gadījumi liek domāt par stingrākiem noteikumiem, drošības naudu un lielāku atbildību par svešas mantas bojāšanu.