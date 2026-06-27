Kur būs viskarstāk? Sestdien Latvijā temperatūra pakāpsies līdz +31 grādam 0
Sestdien Latvijā gaidāma viena no karstākajām šīs vasaras dienām – daudzviet termometra stabiņš pakāpsies virs +30 grādu atzīmes. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā prognozē, ka valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra sasniegs pat +31 grādu.
Centrālajos rajonos gaiss iesils līdz +26…+31 grādam, bet vietām piekrastē un Vidzemē līdz +21…+25 grādiem.
Teritorijas lielākajā daļā uzspīdēs saule, mākoņi debesis biežāk aizklās valsts austrumos, kur lokāli būs novērojams lietus. Vējš saglabāsies lēns.
Arī galvaspilsētā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš turpinās pūst lēni, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap +30 grādiem.
Karstā laika dēļ norīkos papildu vilcienu reisus uz Jūrmalu
Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ AS “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, šodien un pirmdien, 29. jūnijā, norīkos papildu piecus vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
Uzņēmumā uzsver, ka minētajās dienās dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora.
Tāpat uzņēmumā skaidro, ka ļoti karstās dienās sakarst ne tikai gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes. Lai nodrošinātu drošu satiksmi, atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi, tāpēc iespējami nelieli kavējumi.
“Vivi” mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
LETA jau ziņoja, ka Latvijā izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu tuvākajās pāris dienās.