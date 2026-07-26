Cilvēks ar auto ietriecas pūlī un nogalina, ievaino praida dalībniekus

FOTO. Cilvēks ar auto ietriecas pūlī un nogalina, ievaino praida dalībniekus 0

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LETA
11:49, 26. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Berlīnē sestdien praida gaitā auto ietriecoties pūlī, viens cilvēks nogalināts un 16 ievainoti, pavēstīja policija.

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Incidents noticis ap plkst. 22 pie Tīrgartena parka pilsētas centrā.

Drīz pēc šī notikuma praida norise pārtraukta, un policija mudināja dalībniekus izklīst.

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Aizdomās turamais ir saistīts ar Berlīnes islāmistu aprindām, norādīja likumsargi.

Policija un prokuratūra vērsusies pie sabiedrības, lūdzot sniegt informāciju par 21 gadu veco Abdulu B., brīdinot, ka viņš var būt bīstams un bruņots.

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