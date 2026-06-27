Kādēļ pasts strādā tikai līdz 11.00? Iedzīvotāja neizpratnē par īso darba laiku 0
Latvijas Pasta klientu apkalpošanas darba laiki atsevišķās pasta nodaļās raisījuši iedzīvotāju neapmierinātību, īpaši reģionos, kur tās tiek slēgtas jau ap plkst. 11.00. Skatītāja TV24 raidījumā “Uz līnijas” vaicāja, kāpēc darba laiks ir tik ierobežots, ja citviet tas tiek pagarināts līdz pēcpusdienai.
VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis skaidro, ka konkrēto situāciju nevar komentēt, nezinot precīzu vietu, tomēr uzņēmums kopumā ņem vērā iedzīvotāju kritiku par ierobežotu piekļuvi pakalpojumiem darba laikā.
Viņš norāda, ka pēdējā gada laikā 50 klientu apkalpošanas vietās darba laiks ir ticis pagarināts, lai padarītu pakalpojumus pieejamākus iedzīvotājiem, tostarp arī vakaros un brīvdienās.
Tāpat “Latvijas Pasts” attīsta klientu centrus reģionos, lai nodrošinātu plašāku pieejamību un elastīgāku darba laiku. Uzņēmums uzsver, ka, ja klātienes pakalpojumi konkrētā vietā nav pieejami piemērotā laikā, tiek piedāvāti arī citi risinājumi, tostarp pakalpojumu piegāde.