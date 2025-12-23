Aiziet pakaļ sūtījumam, bet tas jau izsniegts svešam cilvēkam! Kā “Latvijas Pastā” var rasties tāds absurds? 0
Pirms kāda laika sieviete publiski dalījās ar nepatīkamu atgadījumu saistībā ar “Latvijas Pasta” darbinieku rīcību klientu centrā “Alojas kvartāls”. Viņai domātā paciņa tika atdota pilnīgi svešai personai.
Absurds slēpjas faktā, ka viņa saņēma SMS ziņu no pasta, ka var ierasties pēc paciņas, bet kad sieviete to izdarīja, viņai paziņoja, ka paciņa jau ir izsniegta kādam citam.
Lieki piebilst, ka sieviete bija šokā – sūtījums bijis ļoti svarīgs. Kā kaut kas tāds ir iespējams? Pasta nodaļas pārstāvju versija – sieviete, iespējams, norādījusi nepareizu telefona numuru. Taču rodas likumsakarīgs jautājums – kā gan viņa varēja saņemt SMS ar paziņojumu par paciņas pieejamību, ja telefona numurs būtu bijis nepareizs?
Lai noskaidrotu, kā šādas situācijas var rasties, kādi ir pasta sūtījumu izsniegšanas noteikumi un kuram ir jāuzņemas atbildība konkrētajā gadījumā, lūdzām skaidrojumu “Latvijas Pasta” pārstāvjiem.
“Pasta sūtījumus iedala četrās kategorijās: apdrošināti, ierakstīti, izsekojami un vienkārši. Pirmo trīs kategoriju sūtījumus izsniedzam tikai adresātam vai viņa pilnvarotajai personai. Tas nozīmē, ka pilnvarotā persona ir tiesīga saņemt dažāda veida pakalpojumus, tai skaitā izņemt sūtījumus piegādes adresē, klientu centrā vai pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu kopā ar pilnvaru vai nosaucot pilnvaras numuru, adresāta vietā. Ja novērota situācija, kas rada aizdomas par pretējo, aicinām vērsties pie uzņēmuma, norādot konkrētu informāciju.
Attiecībā uz sociālajos medijos aprakstīto klientu centra apmeklējumu “Alojas kvartālā” – tā galvenais diskusiju objekts – vienkāršs, izsekojams sūtījums, kas ietilpst pēdējā minētajā sūtījumu kategorijā. Šāda veida sūtījumus izsniedzam, pamatojoties uz pieejamajiem datiem.
Secīgi, “Latvijas Pasts” nosūta īsziņu, norādot sūtījuma numuru un tā saņemšanas vietu, uz sūtītāja iesniegto adresāta tālruņa numuru. Mums ir uzticēta piegādes jeb vidutāja loma starp sūtītāju un saņēmēju, savukārt atbildību par informācijas atbilstību uzņemas sūtītājs. Arī šajā gadījumā īsziņu nosūtījām tālruņa numuram, ko bija norādījis sūtītājs.
Atkārtoti pārbaudot informāciju, arī attiecīgās situācijas video ierakstu, nav pamata apšaubīt uzņēmuma darbinieka rīcību un faktu, ka sūtījums ir saņemts – sūtījums ar īsziņā norādīto numuru tika izsniegts personai, kura uzrādīja īsziņu ar sūtījuma numuru un norādītu izsniegšanas vietu.
Izsekojamu un vienkāršu sūtījumu izsniegšana paredz, ka tos sākotnēji piegādā adresāta pastkastē, adresē, ko norāda sūtītājs. Ja sūtījuma izmēra dēļ to nav iespēja ievietot pastkastē, tad adresātam nosūtam īsziņu vai drukātu aicinājumu.
“Latvijas Pasts” uzsver, ka tieši šajā – vienkārša, izsekojama sūtījuma – kategorijā galvenais identifikācijas rīks ir sūtītāja norādītā kontaktinformācija. Līdz ar to, ja kāda cita persona SMS ziņu ir saņēmusi vai tai bijusi pieeja šai informācijai, sūtījumu var izņemt bez papildu pārbaudēm.
Kā noprotams pēc publicētā sociālajā tīklā “Threads”, sūtījuma kompānija sievietei izsūtīja atkārtotu paciņu, cerībā, ka šoreiz tā sasniegs īsto saimnieku. “Kompānija dienas laikā atbildēja, vairākkārt atvainojās (pat ja nav viņu vaina) un nosūtīja man jaunu paciņu. Sirds mierīgāka, bet rūgtumiņš sirdī par pastu paliek,” rakstīja sieviete, kurai nācās saskarties ar absurda pilno situāciju.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!