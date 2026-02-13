Pateicoties paku skapjiem jeb pakomātiem, ikviens var sev ērtā laikā nosūtīt un saņemt sūtījumu. Tomēr tik lielā salā, kāds mūs sagaidīja šogad, pakomātu izmantošana var nebūt drošākais piegādes veids. Arī mūsu lasītāja Alise par to ir aizdomājusies.
“Šorīt devos uz pakomātu, lai izņemtu savu pasūtījumu – biju pasūtījusi dažus skaistumkopšanas produktus no internetveikala. Biju nedaudz satraukusies, jo ārā valda stiprs sals, un zināju, ka daži kosmētikas līdzekļi slikti panes zemu temperatūru.
Par laimi, viss bija kārtībā – šķiet, ka produktu ķīmiskais sastāvs nebija mainījies, nekādas redzamas bojājumu pazīmes nemanīju, un arī smarža un tekstūra vēlāk mājās šķita normāla. Tomēr tas lika man aizdomāties, vai pakomāti ziemā tiešām ir drošākā izvēle, it īpaši, ja pasūti kaut ko tik jutīgu kā kosmētiku? Šoreiz paveicās, bet nākotnē varbūt būs jāizvēlas piegāde uz mājām vai jāpasūta tikai tad, kad nav sals līdz kaulam,” vēstulē redakcijai raksta Alise.
Jāpiekrīt Alisei – ne visi pakomāti atrodas iekštelpās. Papildus tam pakomāta priekšrocība ir tas, ka sūtījuma izņemšanas vai nodošanas laiks nav jāsaskaņo, taču ziemā tas var kļūt arī par mīnusu, jo, ja paciņu uzreiz izņemt nav iespējams un pakomāts atrodas ārā, sūtījums var sabojāties. Lai noskaidrotu, cik droši ir izmantot pakomāta pakalpojumus ziemā, sazinājos ar dažiem vadošajiem Latvijas piegādes uzņēmumiem.
Visi Omniva pakomāti atrodas ārā
Komunikācijas vadītājs Jānis Andžāns skaidro: “Ziemas laikā Omniva piegādes procesi nemainās. Vienlaikus jāņem vērā, ka Omniva pakomāti atrodas ārpus telpām, lai tie klientiem būtu pieejami 24/7.
Atkarībā no sūtījuma veida iespējams izvēlēties kurjera piegādi vai nodrošināt papildu pret aukstumu aizsargājošu iepakojumu, taču atbildība par sūtījuma saturu un tā piemērotību sūtīšanai ziemas apstākļos ir sūtītāja pusē.
Vislielākais risks ir laikā, kamēr sūtījums atrodas pakomātā, kā arī piegādes procesa laikā. Precīzu riska apmēru noteikt nav iespējams, jo tas ir atkarīgs no laikapstākļiem, sūtījuma satura, piegādes ilguma un tā, cik ilgi sūtījums netiek izņemts no pakomāta.
Ja sūtīšana ir nepieciešama, iesakām izmantot izolējošu iepakojumu, izvēlēties alternatīvu piegādes veidu (kurjers) un aicināt saņēmēju sūtījumu izņemt nekavējoties pēc piegādes pakomātā.”
Visdrošāk ir izmantot kurjeru
DPD Klientu vadības nodaļas vadītājs Edgars Pundurs skaidro: “Ziemas apstākļos, sūtot temperatūras jutīgas preces, būtiski ir izprast piegādes procesa specifiku. Jāņem vērā, ka sūtījumi piegādes laikā var tikt pakļauti ārējās vides ietekmei, tostarp zemām temperatūrām.
Savukārt piegādes uz Paku Skapjiem ir saistītas ar lielāku risku. Paku Skapji atrodas ārā, un tajos esošo sūtījumu temperatūra būtiski neatšķiras no apkārtējās vides temperatūras. Tas nozīmē, ka preču drošība ir atkarīga gan no laikapstākļiem, gan no tā, cik ātri saņēmējs izņem sūtījumu no Paku Skapja.
Vislielākais risks temperatūras jutīgiem sūtījumiem rodas brīdī, kad tie ilgstoši atrodas Paku Skapī un netiek savlaicīgi izņemti.
Riska apmērs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: ārējās temperatūras, sūtījuma uzturēšanās ilguma Paku Skapī, kā arī no paša iepakojuma un preces jutīguma pret aukstumu. Jo zemāka temperatūra un ilgāks laiks līdz brīdim, kad sūtījums tiek izņemts, jo augstāks risks, ka prece var tikt bojāta.
Sūtītājiem vienmēr ir iespēja izvēlēties piegādi uz adresi, kas būtiski samazina temperatūras ietekmes risku.
Ja tomēr tiek izvēlēta piegāde uz paku skapi, ieteicams īpašu uzmanību pievērst iepakojumam, paredzot, ka sūtījums kādu laiku var atrasties āra temperatūrā. Atbilstoši sagatavots iepakojums un apzināta piegādes veida izvēle ļauj droši sūtīt arī aukstumā jutīgas preces visa gada garumā.”
Sūtīšanas veids jāpielāgo sūtījuma saturam
“Latvijas Pasts” komunikācijas speciāliste Inita Fedko vēsta: “Privātpersonai izvēloties nosūtīt sūtījumu, sūtīšanas veids ir jāpielāgo sūtījuma saturam. Ja pastāv risks, ka sūtījuma stāvokli, tā kvalitāti var ietekmēt aukstums, tad nebūtu prātīgi lielā salā izvēlēties sūtīt sūtījumu ar pakomātu.
To, kāda temperatūra ir bīstama sūtījumam, nosaka tieši sūtījuma veids. Piemēram, atsevišķu preču kvalitāti neietekmē ne sals, ne mitrums, taču cita saturam negatīvās sekas jūtamas jau pie pirmā sala.
“Latvijas Pasts” ir piegādes pakalpojuma nodrošinātājs, mēs nepārvaldām sūtījuma saturu, līdz ar to piemērotākā sūtīšanas veida izvēle ir klienta atbildība: mēs nodrošinām sūtījuma piegādi saņēmējam saskaņā ar izvēlētā piegādes veida noteikumiem un nosacījumiem.
Svarīgi ir parūpēties arī par drošu, tai skaitā arī laikapstākļiem atbilstošu sūtījuma iepakojumu, kam jānodrošina sūtījuma satura saglabāšanās visa pārvadājuma laikā. Piemēram, ja sūtījumu var negatīvi ietekmēt mitrums, tad jāizvēlas mitrumizturīgs iepakojums.
Ziemā nebūt nav jāatsakās no noteiktu sūtījumu sūtīšanas, taču ir svarīgi izvēlēties sūtījuma saturam piemērotāko sūtīšanas veidu.
“Latvijas Pasts” nodrošina daudzveidīgas sūtījumu piegādes iespējas. Mums ir plašākais pakomātu tīkls Latvijā, kas nodrošina mūsu klātbūtni gan lielākajās pilsētās, gan reģionos, turklāt mūsu pārraudzībā ir arī iekštelpu pakomāti. Sūtījuma nosūtīšana uz iekštelpu pakomātu ir viena no alternatīvām lielā salā.
Piedāvājam iespēju sūtījumus saņemt mūsu klientu centros un pasta nodaļās – klātienes klientu apkalpošanu nodrošinām 155 vietās visā Latvijā, kā arī izmantojot mūsu kurjerpiegādi.
Sūtījumu piegāde neapstājas ne salā, ne karstumā, taču pašam klientam ir jāizdara savi priekšdarbi, lai sūtījums pie saņēmēja nonāktu.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!