Foto. pexels.com/ Kindel Media

Kāds pāris atzinies divu bēgļu nogalināšanā. Viņi piesavinājās ne naudu vai vērtslietas, bet… dzīvību







Vācijā kāds pāris atzinies ukraiņu bēgļu Marinas Stecenko un viņas 27 gadus vecās meitas Margaritas slepkavībā. Vainīgās personas vēlējās nozagt jaundzimušo ukrainietes bērnu.

Kā raksta portāls Deutsche Welle, tiesas process šajā lietā notiek Manheimā (Bādenes-Virtembergas zemē). 45 gadus veca sieviete un viņas 43 gadus vecais vīrs tiek apsūdzēti dubultslepkavībā un zīdaiņa nolaupīšanā. Apsūdzēto tiesā advokāti nolasīja viņu atzīšanos, kurā arī pauda nožēlu.

Prokuratūra norāda, ka slepkavības iemesls bijusi pāra vēlme tikt pie bērna. Cietušās bija ukraiņu bēgles — vienai no viņām 2024. gada februārī piedzima meitiņa. Nozieguma izdarīšanas brīdī mazulim bija piecas nedēļas.

Lietā apsūdzētā sieviete pievienojās Ukrainas bēgļu atbalsta grupai vietnē Telegram, lai nodibinātu kontaktu ar topošo upuri, ar kuru viņa sazinājās 2024. gada janvārī. Kā vēsta masu mediji, jaunā ukrainiete meklējusi tulku, kas viņai palīdzētu saistībā ar gaidāmajām dzemdībām.

Nedēļu pēc bērna piedzimšanas pāris nolēma abas sievietes nogalināt. Lai to izdarītu, 6. martā vakariņu laikā kādā restorānā vainīgie upuru dzērieniem pievienoja nomierinošu līdzekli. Kad ukrainietēm kļuva slikti, viņas teica, ka vedīs Marinu uz slimnīcu, bet viņas meita Nargarita un jaundzimušais bērns tika nogādāts mājās.

Tad 51 gadu vecā Marina tika aizvesta uz ezeru Bādšēnbornā, kur vīrietis viņai nāvējoši iesita pa galvu. Viņš līdzīgi izrīkojās arī ar jauno māti, pēc tam mēģinot sadedzināt viņu ķermenus. Pēc slepkavības pāris paņēma mazuli un atgriezās mājās. Abu upuru līķi tika atklāti policijas operācijas laikā.

Šobrīd apmēram 11 mēnešus vecā meitenīte atrodas Ukrainā, kur dzīvo un aug pie savas tantes. Viņa ir prasītāja lietā. Tiesas process ilgs līdz 21.februārim.

Noslepkavotās dzīvoja bēgļu centrā Reinas-Nekaras rajonā, uz kurieni pārcēlās no Ukrainas, lai izvairītos no kara. Margaritas līķis tika atrasts 7. martā Reinas krastā, Marina – pēc divām nedēļām, 20. martā, netālu no ezera netālu no Hokenheimas.

Tad kļuva zināms par jaundzimušā bērna nolaupīšanu. Policija apsūdzētos arestēja 2024. gada 13. martā pēc tam, kad viņu īpašumā atrada mazuli.