Foto: Unsplash

Karstākie mīlnieki pēc zodiaka zīmes – kas uzbudina dažādu horoskopa zīmju pārstāvjus







Dvīņu “sportiskais” temperaments un svaru tieksme eksperimentēt – mēs runājam par to, kas atšķir zodiaka zīmes gultā un kas tās uzbudina.

Auns

Gultā šīs zīmes pārstāvji demonstrē ne tik daudz kaislību, cik zinātkāru interesi. Viņiem patīk mēģināt, viņi ir atvērti eksperimentiem un var garlaikoties, ja viss notiek pēc šablona. Tajā pašā laikā auni nav savtīgi un ir vairāk apņēmības pilni iepriecināt savu partneri, nevis sevi.

Vērsis

Gultā viņam patīk regularitāte ar negaidītiem uzliesmojumiem un garastāvokļa maiņām. Vērsis dod priekšroku paturēt savas vēlmes pie sevis un neatvērties partnerim uzreiz. Bet, ja viņi uzticēsies, viņi būs pateicīgi par jūsu sapratni un līdzdalību viņu fantāziju īstenošanā.

Dvīņi

Šai zīmei ir svarīga iemīlēšanās, vienas nakts sakari nav īsti viņu lieta. Dvīņi gultā uzvedas pēc iespējas kaislīgāk, reizēm pārvērtējot savus spēkus un nerēķinoties ar partnera iespējām. Rezultātā nakts ar viņu var izvērsties par sporta sacensībām. Dvīņiem svarīga ir arī “atrašanās vieta”: ja viņi jūtas neērti, nekas neizdosies.

Vēzis

Viņiem vajag ilgāku laiku, lai iemīlētos, taču kad tas notiek, tas ir nopietni, viņi zaudē galvu un nododas mīlestībai ar savu pielūgsmes objektu līdz bezsamaņai. Viņi ir gatavi darīt jebko sava partnera labā, dažreiz piekrītot kaut kam, kas viņiem īsti nepatīk. Gultā viņiem svarīga ir tuvība kā tāda, un tehnika un dažādība ir sekundāras.

Lauva

Lauva nenostādīs partnera vēlmes augstāk par savām, lai gan ir gatavs uz kompromisu (saskaņā ar shēmu “tu dod man, es dodu tev”). Pieeja “galvenais ir partnera prieks” lauvai šķiet dīvaina: viņš nevar nedomāt par sevi, pat ja ir līdz bezgalībai iemīlējies. Bet priekšspēlē viņš ir dāsns un var izstiept šo posmu, uzreiz neķeroties klāt pie lietas.

Jaunava

Šai zīmei ir jājūtas apbrīnotai un tajā pašā laikā tā, it kā no tās nekas netiek gaidīts. Mīlestības aina jaunavai var būt izaicinājums, ja viņa uzskata, ka viņai ir jābūt virsotnē. Viss, ko jaunava vēlas no gultas, ir maksimāls komforts, siltums un maigums. Šīs zīmes pārstāvji parasti ir vienaldzīgi pret erotiskiem eksperimentiem.

Svari

Atšķirībā no jaunavām, svari vienmēr ir gatavi izmēģināt jaunas lietas. Tomēr eksperimenti svariem nav mērķis, bet līdzeklis. Viņus uzbudina smaržas, jaunas vietas, spontanitāte. Jo vairāk pārsteigumu, jo vairāk svari nododas procesam.

Skorpions

Viņš izpauž visu aizraušanos ar savu partneri, ir gatavs uz daudz ko, taču šis posms nav ilgs, dažus mēnešus. Tālāk tiek ierobežota gultas sasniegumu izstāde un skorpions pārvēršas par tradicionālistu, kuram svarīga stabilitāte. Mīlestībā šī zīme mīl detaļas un nianses un necieš steigu.

Strēlnieks

Lieli piedzīvojumu (arī seksuālu) cienītāji, strēlnieki nemitīgi alkst pēc jaunas pieredzes. Piedāvājiet viņiem jebkādas iespējas un plānus, strēlnieks noteikti atbildēs un atbalstīs. Noguris no mīlestības? Tikai ne strēlnieks. Tas dažkārt var radīt problēmas strēlnieka partneriem. Par ko mēs runājam? Iedomājies, ka tu gribi gulēt, un viņš tevi velk mīlēties uz jumta.

Mežāzis

Pēc izskata atturīgie mežāži gultā bieži izrādās jutekliski cilvēki. Viņi pilnībā atveras saviem partneriem un uzvedas ārkārtīgi atklāti. Tas nenozīmē, ka no mežāžiem vajadzētu sagaidīt spāņu kaislības: tieši temperamenta ziņā šīs zīmes nav tās karstākās. Bet viņi ir maigi un uzmanīgi, un tas ir vērtīgi.

Ūdensvīrs

Ilgu laiku nevar iestartēt, lai sāktu, bet pēc tam to nevar apturēt – šī “automobiļu” metafora var raksturot ūdensvīra temperamentu. Šīs zīmes pārstāvjiem var būt grūti atvērties savam partnerim, sākumā viņi pārāk cenšas un neizbauda. Bet, tiklīdz ledus izkūst, ūdensvīrs kļūst neapturams un pēc iespējas atklātāks.

Zivis

Viņi apvieno šaubas par sevi ar dažkārt pārmērīgu entuziasmu gultā. Zivis, būdamas paradoksālas dabas cilvēki, meklē garīgu, nevis fizisku siltumu, izskatās pēc galējiem romantiķiem, kas neliedz ļauties kaislībai tikai kaisles dēļ.