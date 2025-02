Foto: Ieva Leiniša/LETA

Kas jāzina par Baltijas valstu pieslēgšanos kopējam Eiropas energotīklam? 3 svarīgi jautājumi







No 8. līdz 9. februārim Baltijas valstis atvienosies no Krievijas energosistēmas un pievienosies Eiropas vienotajam elektrotīklam. Par elektrosistēmu savstarpējo savienošanu jeb sinhronizāciju rūpējas Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori. Latvijā to veic AS “Augstsprieguma tīkls” (AST), kas ir veicis nozīmīgas investīcijas, lai nodrošinātu stabilu un drošu elektroapgādi.

Kāpēc notiek sinhronizācija?

Sinhronizācijas mērķis ir palielināt Baltijas valstu energosistēmu neatkarību. Kopā ar kaimiņvalstīm Latvija spēs uzturēt un kontrolēt savu tīklu, nodrošināt stabilitāti, un nebūs atkarīga no Krievijas un Baltkrievijas.

Kāpēc sinhronizācija notiks tieši februārī?

Februāris ir piemērots pārslēgšanās laiks, jo reģionā ir augstāka elektroenerģijas ražošana. Siltumslodzes dēļ strādā termoelektrostacijas, ziemā nenotiek remontdarbi, kā arī ir mazāka iespējamība nelabvēlīgiem laikapstākļiem. 7. februārī arī beidzas esošais BRELL līgums.

Vai sinhronizācijas dēļ būs elektroenerģijas pārtraukumi un vai man tam jāgatavojas?

Klimata un enerģētikas ministrija uzsver, ka sinhronizācijai veltīta rūpīga un sistemātiska sagatavošanās. Elektroenerģijas pārtraukumi nav gaidāmi, tomēr tas ir tehniski sarežģīts process, tāpēc nevar izslēgt īslaicīgus starpgadījumus. AST ziņo, ka elektroapgādes traucējumu iespējamība nav būtiski augstāka kā nelabvēlīgu laikapstākļu radīto postījumu dēļ. Drošības nolūkos iedzīvotāji aicināti iepazīties ar ministrijas sagatavoto informāciju un sagatavoties tāpat kā stipra vēja vai negaisa gadījumā.

Daži ieteikumi:

uzlādējiet mobilos tālruņus, datorus un citas ierīces, kā arī elektroauto;

atslēdziet ierīces, kuras ikdienā nelietojat;

lejupielādējiet lietotni “112 Latvija”, lai saņemtu paziņojumus.

Ja jums ir mājoklis, ko izmantojat, piemēram, tikai vasarā, pārliecinieties, ka tas ir atbilstoši sagatavots. Ja ir bijis elektroapgādes pārrāvums, atcerieties pārbaudīt īpašumu, lai novērstu ūdens cauruļvadu plīsumu risku zemas temperatūras gadījumā.

Ja īpašumā ir elektroiekārtas, kuru darbībai elektrības pārtraukumi nav pieļaujami, parūpējieties par alternatīvu enerģijas avotu, piemēram, ģeneratoru.