Kaspars Gorkšs Foto: Tavs Auto TV

VIDEO. Kaspars Gorkšs komentē šķiršanos no sievas: "Ir ļoti grūti pierast, ka ir jāsāk pārbaudīt katra viņas darbība…"





Svētdienas vakarā šovā “Sapņu ķērājas” viesojās futbolists Kaspars Gorkšs, kura vārds šobrīd izskan šķiršanās procesa kontekstā un Kaspars drosmīgi atklāja, kā juties, kad bija spiests publiski kārtot savas attiecības ar sievu un kā iemācījies neieklausīties sabiedrības nosodījumos.

“Man šajā situācijā interesē nevis virsraksti, bet gan pašam sava sirdsapziņa. Es vienmēr esmu rūpējies par saviem bērniem un esmu to darījis no visas sirds. Un ir ļoti grūti pierast pie tiem apstākļiem, kad ir jāsāk pārbaudīt katra darbība vai lūgt par katru darbību parakstus un neko nedarīt bez šādas te formālas sadaļas. Man personīgi tā bija grūtākā sadaļa pārejas posmā no laimīgas laulības uz šķirtu laulību,” sacīja Gorkšs, piebilstot, ka šobrīd viņa vislielākā vēlme ir pasargāt bērnus un lai viņi būtu iespējami mazāk iesaistīti vecāku attiecību risināšanā.

Bet jokojot pa jaunām attiecībām, Gorkšs sacīs, ka tagad visām sievietēm pirms spert soli tālāk, mudinot “par visu parakstīties.”

Atgādināsim, ka futbolists bija precējies 12 gadus un viņa laulībā ar Ievu pasaulē nākuši divi bērni – meita Luīze un dēls Patriks.

