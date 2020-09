Ilustratīvs attēls Foto – Evija Trifanova/LETA

Neierasta Olimpijas spēle. Latviešu inteliģentu grupa nodomājusi sarīkot atklātu tautas garīgu spēju sacīksti. Sacenšanās garīgās spējās notiks uz līdzīgiem pamatiem, kā esam ieraduši noskatīties miesīgu spēju sacīkstes.

Dažādu domu virzieni tiks parādīti viņu visaugstākās iespējamībās ar izteikšanos par sabiedrisko dzīvi, mākslu, politiku un reliģiju.

Piedalīšanās sacīkstē būs pēc iepriekšējiem mēģinājumiem un beidzot arī brīvā izteiksmē no to puses, kuri iegūs attiecīgās domu nozarēs uzvarētāju tiesības no godalgu piespriedējiem.

Tuvākas ziņas izsniedz un pieteikšanos uz sacensībām pieņem rakstiski: Rīgā, Pauluči ielā 19, dz. 28 J. Stoka.