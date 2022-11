Foto-Edvīns Kamoliņš

Variācija par sutažas rokassprādzēm. Izrādās, tās var būt ne vien greznotas ar pērlītēm un akmentiņiem, bet arī veidotas nacionālā noskaņā mūsu karoga krāsās, ko caurvij tautiska prievīte. ILZE ĀBOLIŅA apgalvo, ka šādas rokassprādzes sākumā radījusi puišiem, bet tagad tās iepatikušās arī meitenēm.

Materiāli – 2 m balta un 2 m bordo sutaža; etnogrāfiskā prievīte; speciālā adata pērlīšu šūšanai; 0,16 mm makšķeraukla, piemēram, Crocodile premium; aizdares detaļas; šķēres; šķiltavas.

Pagatavošana.

1. Abus sutažas pavedienus pārloka uz pusēm. Iever adatā makšķerauklu un galu piededzina ar šķiltavām. Ņem sagatavi un viducī no apakšas iever makšķerauklu.

2. Zigzagā sašuj apmēram 1,5 cm garu posmu. Pēdējā posmā šuj turp un atpakaļ, lai viss posms turētos stingri.

3. Makšķerauklas pavedienu nogriež un ar šķiltavām piededzina.

4. Divus no četriem sutažas pavedieniem noloka.

5. Adatu iedur vajadzīgajā vietā, kā redzams attēlā, un velk cauri dūrienu.

6. Turpina šūt no vidus cauri diviem vidus un diviem noliektajiem pavedieniem.

7. Šuj tālāk un vēl vienu reizi atpakaļ sākuma pozīcijā cauri visiem pavedieniem.

8. Noloka otras puses sutažu un rīkojas tāpat kā iepriekš, vispirms šujot no vidus uz ārmalu.

9. Pēc tam šuj atpakaļ cauri visiem četriem pavedieniem. Galu nostiprina. Lai šuvums turētos stingri, atkal šuj uz vidu un atpakaļ.

10. Noloka nākamo posmu uz aizmuguri un ar pirkstu pietur.

11. Atkal šuj cauri visiem pavedieniem no vidus uz ārpusi.

12. Posmu visā garumā cauršuj zigzagā. Tad noloka divus pavedienus uz aizmuguri un cauršuj. Katrā pusē identiski loka un cauršuj visus pavedienus.

13. Vietām atstāj arī spraudziņu, kur ievērt prievīti. Tai pirms vēršanas var apdedzināt galus, lai neirst.

14. Iestiprina aizdares detaļas, un darbs pabeigts.