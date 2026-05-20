Krievija un Ķīna parakstījušas deklarāciju par jaunu pasaules kārtību – kas tajā teikts?
Krievija un Ķīna parakstījušas kopīgu deklarāciju, kurā abas valstis sevi raksturo kā konstruktīvus spēkus un pauž vēlmi veidot jaunu pasaules kārtību. Dokumentu tekstu publicējis Kremļa preses dienests, un tas jau izraisījis plašas diskusijas starptautiskajā vidē, vēsta ārzemju mediji.
Deklarācijā norādīts, ka pēdējo desmitgažu laikā pasaule kļuvusi daudzveidīgāka un sarežģītāka. Dokumentā īpaši uzsvērta Āzijas, Āfrikas, Tuvo Austrumu, Latīņamerikas un Karību reģiona valstu ietekmes pieaugšana pasaulē.
Krievija un Ķīna arī paziņojušas, ka mēģinājumi atsevišķām valstīm vienpersoniski pārvaldīt pasaules lietas, uzspiest savas intereses visai pasaulei un ierobežot citu valstu suverēnās attīstības iespējas koloniālisma laikmeta garā ir cietuši neveiksmi.
Lai gan deklarācijā konkrēti netiek minētas Savienotās Valstis, starptautiskie komentētāji norāda, ka tekstā izmantotie formulējumi acīmredzami ir vērsti pret ASV ietekmi pasaulē. Vienlaikus daudzi eksperti pievērš uzmanību tam, ka daļa no deklarācijā minētajiem principiem tiek pārmesti arī pašai Krievijai saistībā ar karu Ukrainā.
Dokumentā teikts, ka pasaule esot nonākusi ilgstošā policentriskuma stāvoklī. Tajā pašā laikā Krievija un Ķīna norāda, ka globālā situācija kļūst arvien sarežģītāka un pieaugot negatīvas neokoloniālas tendences.
“Pieaug tādas negatīvas neokoloniālas tendences kā vienpusējas spēka pieejas prakse, hegemonisms un bloku konfrontācija. Regulāri tiek pārkāptas starptautisko tiesību un starptautisko attiecību pamatnormas,” teikts deklarācijā.
Krievija un Ķīna uzsver, ka iestājas par taisnīgāku un racionālāku globālās pārvaldības sistēmu. Dokumentā uzskaitīti arī principi, kurus abas valstis vēlētos redzēt kā jaunās pasaules kārtības pamatu.
To vidū minēta valstu suverenitātes un teritoriālās integritātes ievērošana, vienlīdzīgas un savstarpēji izdevīgas attiecības starp valstīm, kā arī katras valsts tiesības izvēlēties savu attīstības modeli.
Deklarācijā pausta arī nostāja pret militāro aliansu paplašināšanu, hibrīdkaru un karu vešanu ar citu valstu starpniecību. Tāpat uzsvērts, ka starptautiskie konflikti būtu jārisina mierīgā ceļā, novēršot konfliktu pamatcēloņus.
“Nevienai valstij vai valstu grupai nevajadzētu kontrolēt starptautiskās lietas, lemt citu valstu likteņus un monopolizēt attīstības iespējas,” teikts dokumentā.
Tikmēr Rietumu mediji norāda, ka deklarācijas saturs izskan laikā, kad Krievija turpina karu Ukrainā un arvien ciešāk sadarbojas ar Ķīnu ekonomikas un ārpolitikas jautājumos. Tas raisa bažas par iespējamu jaunas ģeopolitiskas ass nostiprināšanos pasaulē.