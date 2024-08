Eifeļa tornis Parīzē, Francija. MIGUEL MEDINA / AFP)

Kur labāk pavadīt pensijas laiku? Svariem – Parīzē, Ūdensvīram – Amsterdamā Ieteikt







Neatkarīgi no tā, kad un kāda iemesla pēc dodies pensijā, aiziešana no darba vecumdienās ir lielisks laiks, lai pārvērtētu, kāds dzīvesveids jums ir vispiemērotākais. Varbūt vēlaties noslēgties kalnos, vai varbūt nevēlaties neko vairāk kā saulainu pludmali. Vai arī jūs varētu būt gatavs doties uz ārzemēm un sākt pilnīgi jaunu dzīvi? Tomēr, ja neesat pārliecināts, kura vieta uz pasaules ir vislabākā, jūsu horoskops var jums palīdzēt. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu no astrologiem par to, kurā pasaules pilsētā jums vajadzētu doties pensijā, pamatojoties uz jūsu zodiaka zīmi.

