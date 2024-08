Foto: Unsplash

Auns – migrēna, Dvīņi – astma: kādas veselības problēmas ir tipiskas katrai zodiaka zīmei







Nav noslēpums, ka astroloģija var daudz atklāt par to, kas jūs esat. No personības iezīmēm līdz attiecību saderībai un stiprajām un vājajām pusēm katra zodiaka zīme sniedz padziļinātu skatījumu uz dažādiem jūsu dzīves aspektiem, tostarp veselību. “Saka, ka dažādas ķermeņa daļas pārvalda dažādas zīmes un arī planētas, kas atbildīgas par šīm zīmēm,” stāsta astrologs Gejs Nelsons izdevumam Best Life. Astroloģija var būt nenovērtējams instruments, lai gūtu ieskatu jūsu labklājībā, un mēs tuvāk aplūkojam veselības un astroloģijas neatņemamo saistību. Lūk, ko jūsu zīme saka par dažādām slimībām un slimībām.

