“Ierēdņi mani izņirdza, aprēca, kliedza virsū!” Zane centās aizstāvēt atbalstu adoptētajiem bērniem, bet ministrijā tika publiski pazemota Ieteikt







“Vakar ministrijā sanāksmes laikā ar nozares kolēģiem atļāvos norādīt uz to, cik netaisni ir daļēji apturēt atbalstu adoptētāju un aizbildņu ģimenēm, kamēr valsts par vienu bērnu bērnu namā tērē, sākot no 2200 eiro mēnesī + tērē naudu dažādiem diskutabliem iepirkumiem, kampaņām utt. Mani izņirdza, aprēca, kliedza virsū pat tādi ierēdņi, par kuriem iepriekš biju labās domās. Es no tā šoka nevaru atgūties vēl šodien un mana uzticība valsts sektoram nekad nav bijusi zemāka,” X raksta Zane, kura vada atbalsta centru ģimenēm.

Viņa norāda, ka tagad ir beigusies nauda ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centru psihologa konsultācijām adoptētājiem un aizbildņiem (un viņu ģimenēs uzņemtajiem bērniem). Ja ir vairāk nekā 10 konsultantu uz visu ģimeni (vienalga, cik tur bērnu), mums psihologa atbalsts jāaptur.

Es jau kādu laiku saku, ka ierēdņu amatos vairs nav pat viduvējības, bet gan reāli cirvji, kuri ir pamatīgi atrauti no realitātes! ☝️

Viduvējības bija 20+ gadus atpakaļ! Protams, ir vēl kādi normāli cilvēki, bet parasti viņi dara darbu par 3-6 cilvēkiem, kamēr pārējie loderē. — Latvietis Parastais (@LatvietisParas1) July 26, 2025

Kāds ir pamatojums šo atbalstu atņemšanai? Tas bija viens darbs par ko @RamonaPETR varēja pateikt paldies. — Dace (@DDaceo) July 26, 2025

dažu "aizbildņu ģimeni" tiešām vajadzētu apturēt ir netaisni pret bērnus audzinošiem nodokļu maksātājiem atņemt līdzekļus viņu bērniem, lai dažs "aizbildnis" sēdētu uz mazbērnu pabalstiem, audzinot nākamo cietumnieku paaudzi — Es Pats🇱🇻 (@Tas_es_Pats) July 28, 2025

Skumji un absurdi.. — KristineJaunzeme 🇱🇻🇺🇦 (@KristinJaunzeme) July 27, 2025