“Ukrainai nav variantu…” Slaidiņš komentē ASV lēmumu apturēt dažu apsolītu ieroču piegādes Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš komentēja pēdējās dienās izskanējušo ziņu, ka ASV ir apturējušas dažu ieroču piegādi Ukrainai.

Reklāma Reklāma

Kā atzīmē Slaidiņš, šis ASV solis ir visai nepatīkams signāls. Baltā nama preses sekretāres vietniece Anna Kellija norādīja, ka šis lēmums tika pieņemts balstoties uz ASV interesēm, pēc tam, kad Aizsardzības departaments pārskatīja ASV militārās palīdzības sniegšanu citām valstīm.

Laikraksts New York Times, reaģējot uz ASV paziņojumu, norādīja, ka šāds lēmums faktiski nozīmē to, ka ASV pamet Ukrainu. Taču kā norāda Slaidiņš, Ukraina no ASV puses oficiālu paziņojumu vēl nav saņēmusi, lai gan Ukraina ir ir izsaukusi vēstnieku un pieprasījusi paskaidrojumu.

“Ja tiešām šāds lēmums ir, par ieroču nodošanu Ukrainai, par ko bija vienojusies iepriekš ASV prezidenta administrācija un jau apmaksājusi šos ieročus, tad to varētu uzskatīt, ka tā ir vēl viena neveiksme ASV attiecībā pret Ukrainu,” tā Slaidiņš.

Šāds lēmums, pēc Slaidiņa domām, ir arī politisks labums Krievijai: “Politiski šo soli var, protams, uzskatīt, ka tā ir sviestmaize Putinam. Par to jau, protams, arī Peskovs paziņoja – jo mazāk Kijiva saņem ieročus, jo tuvāk ir “speciālās militārās operācijas beigas.” Un tas arī, protams, ir neuzticības signāls sabiedrotajiem.”

Viņš atzīmē, ka militārā nozīme, protams, ir vēl nopietnāka: “Žurnālisti jau ir saskaitījuši, cik Ukrainai pietiks raķešu līdz vasaras beigām. Nezinu kas viņiem to ir teicis, ka mums it tik raķetes, kas pietiks līdz vasaras beigām. Konkrēti skaidrs nav, bet tas arī ir tikai pieņēmums.”

Jau iepriekš vēstījām, ka ASV aptur dažu iepriekš apsolītu ieroču piegādes Ukrainai, pastāvot bažām, ka ASV nav pietiekami daudz šo ieroču, otrdien vēstīja ziņu vietne “Politico” un raidsabiedrība “NBC News”.

Abi mediji atsaucās uz informētiem cilvēkiem, tai skaitā aizsardzības resora amatpersonām un ASV Kongresa locekļiem.

Ziņās bija teikts, ka iepriekš tika veikta šo ieroču krājumu pārskatīšana.

Baltā nama administrācija neapstiprināja nekādas detaļas, atbildot uz mediju jautājumiem.

Starp šiem ieročiem ir raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām “Patriot”, precīzijas artilērijas šāviņi, “Hellfire” un citas raķetes, kuras Ukraina palaiž no iznīcinātājiem F-16 un droniem.

“Šis lēmums tika pieņemts, lai noteiktu par prioritāti Amerikas intereses pēc tam, kad Aizsardzības ministrija pārskatīja mūsu valsts militāro atbalstu un palīdzību citām valstīm pasaulē,” paziņoja Baltā nama preses sekretāra vietniece Anna Kellija.

Reklāma Reklāma

Viņa sacīja, ka ASV bruņoto spēku stiprums vēl arvien ir neapstrīdams, piebilstot, “Vienkārši pajautājiet Irānai”.

ASV Aizsardzības ministrija nevēlējās sniegt komentārus.

Ieroči, kuru piegādes tiek apturētas, bija apsolīti Ukrainai Džo Baidena prezidentūras laikā.

Ukraina vairāk nekā trīs gadus aizstāvas pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu. Pēdējās nedēļās Krievija ir ievērojami pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainai.