Foto: SHUTTERSTOCK

Aktrise Katrīna Blaua-Zēberga par piedzīvoto spontāno abortu: “Varbūt nevajadzēja tik daudz staigāt vai nodarboties ar seksu…” Ieteikt







TV kanāla 360 sarunu raidījuma “Aina studijā!” viešņa, aktrise Katrīna Blaua-Zēberga atklāti dalās savā nesenajā sāpīgajā pieredzē par spontāno abortu, kas noticis 5.-6. grūtniecības nedēļā. Viņa atzīst, ka, neskatoties uz īso grūtniecības laiku, emocionālā saikne ar gaidāmo bērniņu bijusi ļoti spēcīga.

Reklāma Reklāma

Katrīna stāsta, ka sākumā mēģinājusi par notikušo runāt racionāli, taču emocijas tomēr bijušas pārāk spēcīgas. “Braucot uz šejieni, es tieši aizdomājos par to, ka beidzot ir pagājis laiks un es varu par to runāt – jau bez tādām lielām emocijām runāt jau tā daudz racionālāk tam visam pieiet. Bet, tad kārtīgi izraudājos, tā kā laikam tomēr vēl bez emocijām nevar par to runāt,” spriež aktrise. Viņa norāda, ka arī viņas vecākie bērni zinājuši par gaidāmo ģimenes pieaugumu un ar mīlestību glaudījuši vēderu, sakot, ka mīl māsiņu vai brālīti.

Pēc notikušā Katrīna piedzīvojusi sevis šaustīšanu un vainas sajūtu, domājot, vai kāda no viņas darbībām varēja izraisīt zaudējumu. “Ko es izdarīju nepareizi? Tā ir tā vainas sajūta. Laikam apziņa, kad bija mazs laiks, varbūt tur nevajadzēja tik daudz staigāt vai nevajadzēja nodarboties ar seksu vai vēl kaut kādas lietas tik daudz darīt. Liekas, ka katrs tavs solis varēja to izraisīt,” stāsta Katrīna un piebilst, ka vēlāk sapratusi, ka vainīgo nav, tā vienkārši notika.

Katrīna arī pauž, ka pēc pārdzīvotā ļoti daudz sieviešu dalījušās ar viņu savā pieredzē. Viņu pārsteidzis, cik daudz sieviešu ir gājušas tam cauri, par ko sabiedrībā nereti tiek klusēts. “Es nezināju, ka tā ir tik liela… “dabas parādība”. Tā kā ļoti daudzas sievietes to piedzīvo, bet par to nerunā skaļi. Man tas bija ļoti liels pārsteigums un atklājums,” atzīst Katrīna.

VIDEO: