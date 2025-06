Latviešu kulta grupas ZODIAC vārdā tiks nosaukta zvaigzne Ieteikt







Par godu leģendārās Latvijas grupas tapšanas gadadienai tiks pasniegta zvaigzne no pašas Piena Ceļa sirds. Par to raksta žurnāls Privātā Dzīve. Šogad aprit 45 gadi kopš “Zodiac” dibināšanas – tas ir kolektīvs, kura nosaukums ir kļuvis par sinonīmu Latvijas elektroniskajai mūzikai un, kura ietekme sniedzas tālu ārpus Latvijas robežām.

Par godu šim neaizmirstamajam datumam grupai tiks pasniegta neparasta dāvana – zvaigzne, kas nosaukta grupas vārdā. Tā atrodas Strēlnieka zvaigznājā.

Strēlnieka zvaigznājs nav nejauša izvēle. Tieši tur atrodas ziemas saulgriežu punkts. Saulgrieži ir simbolisks brīdis, kad cilvēks un daba pāriet no tumsas gaismā. Turklāt, šajā zvaigznājā atrodas viens no nozīmīgākajiem astronomiskajiem veidojumiem – mūsu galaktikas centrs. Šis centrs ir 30 000 gaismas gadu attālumā no Zemes un ir paslēpts aiz blīviem starpzvaigžņu putekļu mākoņiem un tiek uzskatīts par vienu no gleznainākajiem Piena Ceļa apgabaliem.

Strēlnieka zvaigznājā ir arī milzīgs skaits lodveida zvaigžņu miglāju kopu, gan gaišu, gan tumšu. “Zodiac” mūzika palīdz iztēloties šīs cilvēkiem neaizsniedzamās sfēras.

Grupu "Zodiac" 1980. gadā dibināja komponists, Latvijas Valsts konservatorijas students Jānis Lūsēns. Pateicoties skaņu režisora Aleksandra Grīvas meistarībai un producenta dotībām, jau ar pirmo albumu “Disco Alliance” grupa ieguva neticamu popularitāti. Mūzikā apvienojās elektroniskās mūzikas elementi ar dzīvu bungu īpašo skanējumu. Melodiju un harmoniju savienojums radīja futūristiski noslēpumainu, bet viegli uztveramu mūziku.

“Zodiac” ir savs unikāls skanējums un stils. Šo mūziku droši var likt blakus tā laika elektroniskās mūzikas gigantiem, kā Space, Wangelis, Kraftverk. Viņu kompozīcijas nav tikai muzikāli skaņdarbi, tās ir skaņu gleznas, kurās var sajust planētu kustību, zvaigžņu mirdzumu un tālu galaktiku pulsāciju. “Zodiaka” albumi tika pārdoti miljonos eksemplāru, un viņu mūzika tika atskaņota diskotēkās no Rīgas līdz Vladivostokai, un tādas kompozīcijas kā "Zodiac", "Pacific", "The Mysterious Galaxy" ir īsti tā laika hiti. Daudziem klausītājiem “Zodiac” kļuva par pirmo logu uz elektroniskās mūzikas pasauli. “Zodiac” ir īpaša vieta Latvijas popkultūrā – tas ir ne tikai veiksmīgs mūzikas projekts, bet arī radošas domāšanas, inovāciju un iespējamo robežu pārsniegšanas simbols.

Grupa parādīja, ka Latvijas mūziķi spēj radīt ko līdzvērtīgu pasaules labākajiem māksliniekiem. Jubilejas dāvana – zvaigzne Strēlnieka zvaigznājā ir ne tikai cieņas apliecinājums, bet arī grupas būtības atspulgs. “Zodiac” vienmēr ir tiecies pēc zvaigznēm – tagad viena no tām nosaukta grupas vārdā.

Grupas oficiālais debess ķermeņa īpašumtiesību sertifikāts tiks pasniegts Ogres estrādē, kur 5. jūlijā notiks unikāls koncerts “Divas leģendas”. Uzstāsies “Zodiac” un pasaules roka leģenda Sūzija Kvatro. Kopā ar grupu uzstāsies arī dziedātājs un multiinstrumentālists Zīgfrīds Muktupāvels, kurš ir piedalījies trešās skaņu plates “In Memoriam” ierakstā.

5. jūlijā Ogres estrādē satiksies divi laikmeti, divi stili un divi leģendāri vārdi. Šis koncerts būs notikums, kas vienos paaudzes un sniegs katram skatītājam neaizmirstamus mirkļus, prieku un iedvesmu. Dzīvā priekšnesuma atmosfēra, emocionāli pārdzīvojumi un mūzikas maģija radīs neaizmirstamu pieredzi.

