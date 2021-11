Daniels Pavļuts Foto: Evija Trifanova/LETA

“Latvija patlaban uzmanīgi seko līdzi informācijai.” Pavļuts par jauno, potenciāli ļoti bīstamo vīrusa SARS-CoV-2 paveidu Ieteikt







Latvija patlaban uzmanīgi seko līdzi informācijai par jauno, potenciāli ļoti bīstamo vīrusa SARS-CoV-2 paveidu, kas konstatēts Dienvidāfrikas Republikā (DĀR), vietnē “Twitter” norāda veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Izrietot no viņa paustā, nepieciešamības gadījumā varētu tikt pastiprināti ieceļošanas noteikumi.

Šādu soli spērušas jau citas valstis, tostarp Lielbritānija un Izraēla.

Tāpat ministrs atzīmē, ka “Latvijā ir ļoti labi speciālisti un jaudas, lai to [paveidu] atklātu”.

Jau ziņots, ka Eiropas Komisija (EK) ierosinās pārtraukt avioreisus uz Eiropas Savienību (ES) no Āfrikas dienvidu valstīm, kur izplatās jauns Covid-19 paveids, kas varētu būt var būt lipīgāks par Covid-19 delta variantu, kā arī rezistentāks pret pašreizējām Covid-19 vakcīnām, piektdien paziņoja EK prezidente Urzula fon der Leiena.

EK “ciešā koordinācijā ar dalībvalstīm ierosinās iedarbināt ārkārtējās bremzes, lai pārtrauktu avioceļojumus no Āfrikas dienvidu reģiona bažas raisošā [Covid-19] varianta B.1.1.529 dēļ,” tviterī ierakstīja Leiena.

DĀR zinātnieki ceturtdien paziņoja, ka ir konstatējuši jaunu Covid-19 variantu ar lielu skaitu mutāciju, un vainoja to straujā Covid-19 infekcijas gadījumu skaita pieaugumā.

DĀR, kas ir Covid-19 vissmagāk skartā Āfrikas valsts, vienā dienā reģistrēto jauno inficēšanās gadījumu skaits ir desmitkāršojies kopš mēneša sākuma – no 106 līdz apmēram 1200.

Reaģējot uz šo ziņu, Lielbritānija no piektdienas aizliegusi jebkādu ieceļošanu no sešām Āfrikas dienviddaļas valstīm – DĀR, Botsvanas, Esvatini, Lesoto, Namībijas un Zimbabves. Izraēla aizliegusi ieceļošanu no šīm sešām valstīm, kā arī no Mozambikas.

Savukārt Vācija no Āfrikas dienvidu valstīm ļaus ieceļot tikai saviem pilsoņiem, kuriem pēc ierašanās Vācijā 14 dienas būs jāuzturas karantīnā.

Jaunajam variantam ar zinātnisko apzīmējumu B.1.1.529 “ir ļoti liels mutāciju skaits”, preses konferencē sacīja virusologs Tulio de Oliveira. Viņš piebilda, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) piektdien varētu piešķirt šim variantam nosaukumu, izmantojot kādu grieķu alfabēta burtu.

Virusologs piebilda, ka jaunais variants konstatēts arī Botsvanā un Honkongā starp ceļotājiem no DĀR.