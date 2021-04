Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no 24. līdz 30.aprīlim: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 24. līdz 30. aprīlim:

Sestdiena, 24.aprīlis: rast sevī spēku un piedot tiem, kas tev nodarījuši pāri, tu varēsi tikai ar sava eņģeļa palīdzību. Lūdz viņam par to laikā no 15:12 līdz 15:55.

Svētdiena, 25.aprīlis: neiztērē savus līdzekļus lieki. Nepērc visu, ko acis šodien rāda. Tev gribēsies to darīt. Arī lūgšanas palīdzēs no tā atturēties. Palūdz eņģelim to laikā no 12:45 līdz 13:35.

Pirmdiena, 26.aprīlis: laikā no 16:15 līdz 17:01 palūdz eņģelim, lai viņš palīdz tev saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi un neļauties skumjām.

Otrdiena, 27.aprīlis: saņemt atbalstu un sapratni lietās, ko tu dari un veiksmes atbalstu tev izdosies, ja no sirds lūgsi par to Sargeņģelim laikā no 15:55 līdz 16:42.

Trešdiena, 28.aprīlis: atkopties pēc slimības vai vienkārši atgūt spēkus tev palīdzēs eņģeļa atbalsts. Palūdz viņam par to laikā no 12:25 līdz 13:35.

Ceturtdiena, 29.aprīlis: saņemt miegā no eņģeļa zīmi un rast pareizo ceļu tev palīdzēs lūgšanas laikā no 19:02 līdz 19:46.

Piektdiena, 30.aprīlis: pēdējā mēneša dienā uzrunā savu Sargeņģeli laikā no 18:15 līdz 19:15 – lūdz viņam atbalstu svarīgos lēmumos, kas tev drīzumā būs jāpieņem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.