Maģiskās eņģeļu stundas no 27.marta līdz 2.aprīlim: kādas vēlmes piepildīsies







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 27. marta līdz 2. aprīlim:

Sestdiena, 27.marts: ja tev ir kādi plāni un tu ļoti vēlies, lai tie dzīvē piepildītos, palūdz eņģelim par to. Dari to laikā no 15:36 līdz 16:15.

Svētdiena, 28.marts: laikā no 17:12 līdz 17:58 vari vērsties pēc palīdzības pie sava eņģeļa, ja tevi nomoka šaubas kāda lēmuma pieņemšanā.

Pirmdiena, 29.marts: lai veiksmīgi pabeigtu kādu iesākto projektu, ieceri un pa ceļam tevi nesagaidītu neplānoti pārsteigumi, palūdz par to eņģelim laikā no 18:06 līdz 18:44.

Otrdiena, 30.marts: noslēpties no skauģiem un nelabvēļiem izdosies ar eņģeļa palīdzību un atbalstu. Lūdz par to laikā no 18:55 līdz 19:35.

Trešdiena, 31.marts: laikā no 18:11 līdz 19:11 palūdz eņģelim palīdzību un veiksmi.

Ceturtdiena, 1.aprīlis: laikā no 07:01 līdz 07:45 palūdz Sargeņģelim atbalstu, lai viņš palīdz tev veiksmīgi pabeigt iesākto un lai tu šajos darbos nepieļautu kļūdas.

Piektdiena, 2.aprīlis: vērsies ar lūgšanām pie sava eņģeļa laikā no 07:15 līdz 08:10, ja vēlies, lai tavā ģimenē valdītu mīlestība un sapratne.

