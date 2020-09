Foto: pexels

Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 5. līdz 11.septembrim:

Sestdiena, 5.septembris: tikt galā ar sliktām domām un uztraukumu tev palīdzēs lūgšanas savam eņģelim laikā no 09:12 līdz 09:45.

Svētdiena, 6.septembris: šodien tev jāpalūdz eņģelim un jāatvainojas par saviem sliktajiem darbiem un nodarījumiem citiem cilvēkiem. Izdari to laikā no 09:35 līdz 10:15.

Pirmdiena, 7.septembris: laikā no 09:16 līdz 10:12 palūdz eņģelim palīdzību darba lietās – lai veiksme tevi pavadītu!

Otrdiena, 8.septembris: pasargāt sevi no toksiskiem cilvēkiem tev izdosies ar sava Sargeņģeļa palīdzību. Palūdz to viņam no 11:03 līdz 11:42.

Trešdiena, 9.septembris: laikā no 10:20 līdz 11:03 palūdz eņģelim palīdzību, uzsākot jaunas lietas, darbus un ieceres.

Ceturtdiena, 10.septembris: šodien eņģelim palūdz, lai viņš tev palīdz realizēt tavus sapņus un ieceres. Izdari to no 18:16 līdz 19:02.

Piektdiena, 11.septembris: tikt galā ar ģimenes problēmām, atrisināt strīdus, atgūt harmoniju palīdzēs Sargeņģelis, ja palūgsi viņam par to laikā no 08:55 līdz 09:42.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.