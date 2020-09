Publicitātes foto

Viņa vārds ir Benksijs, bet viņa identitāte vēl joprojām ir noslēpumā tīta. Visslavenākā ielu mākslinieka stāsts atklāts dokumentālajā filmā “Benksijs. Noziedzīgās mākslas dzimšana”.

Arī pandēmijas laikā Benksijs aktīvi darbojās, savas ziņas pasaulei nododot māksliniekam ierastajā veidā – ar grafiti, kas jau sen kļuvis par viņa publisko identitāti un izpaušanās veidu un vēl joprojām konfrontējas ar likumu.

Viņa darbi maksā miljonus – par to jāpateicas arī Holivudas smagsvariem Andželīnai Džolijai un Bredam Pitam, un viņš ir Anglijas bīstamākais noziedznieks, kurš, pēc sava prāta pārrakstījis grafiti un performanču likumus, neslēpj ne savus politiskos vēstījumus, ne apzinātās provokācijas.

Filma “Benksijs. Noziedzīgās mākslas dzimšana” ir ielu mākslas un mākslinieku portrets, un slavenākais vārds tajā pieder Benksijam. Viņa kolēģi, līdzautori un domubiedri saglabā intrigu par Benksija identitāti – neizpaliek gan minējums par viņa un grupas “Massive Attack” līdera Roberta “3D” Del Najas iespējamo saistību, un filmā iekļauts daudz materiālu no privātiem arhīviem, kuru galvenais uzdevums ir tās pašas intrigas noturēšana un Benksija vietas atrašana pēdējā pusgadsimta – un ne tikai – mākslinieku vidū.

Grafiti dzima Amerikas ielās, taču, kad britu politiskā un sociālā dzīve Bristolē kļuva neizturama, šis mākslas virziens guva jaunus vaibstus un dzemdināja talantus, kuru karjera citos apstākļos, visticamāk, nebūtu iespējama.

Ironizējot par popkultūru, mākslas cenu un augstās mākslas tik biežu absurdu, kas iet komercialitātes pavadā, jau šī kinostāsta sākumā atklājas Benksija rotaļīgums.

Kad 2018. gadā “Sotheby`s” izsolē nonāca viņa darbs “Meitene ar balonu”, ko pārdeva par vairāk nekā vienu miljonu britu mārciņu, brīdī, kad darījums bija noticis, gleznas rāmja apakšējā daļa ar tālvadības pulti pārvērtās par tādu kā smalcinātāju, un darbs visu acu priekšā ieguva jaunu formu – tas bija sadalīts sīkās strēmelītēs.

Ironiski, bet “Meitenes ar balonu” cena tūlīt pat pieauga vismaz divas reizes, bet mākslinieks, kurš slēpj savu seju un tik retu reizi sniedz kādu interviju – šajā filmā tās arī nav –, pārvērties par pasaules mēroga slavenību, kura darbus iekāro teju visi, un, lai māksla piederētu tautai, viņš ik pa laikam izdomā trikus, kā to padarīt plaši pieejamu. Kā tas bija grafiti pirmsākumos 60. gadu beigās, kad tie sāka izraibināt Filadelfijas un Ņujorkas pilsētvidi.

“Benksijs. Noziedzīgās mākslas dzimšana”/”Banksy and the Rise of Outaw Art”

Lielbritānija, 2020

Režisors: Elio Espana

