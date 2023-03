Lieliskas idejas un digitālie palīgi, kas palīdzēs organizēt darbu mājās

Foto: SHUTTERSTOCK

Daudzi var strādāt attālināti no biroja. Mūsdienu tehnoloģiju attīstība bez problēmām ļauj pārcelt darba vietu no biroja uz mājām. Samsung ir apkopojis idejas un lietotnes, kas palīdzēs organizēt darbu mājās un izdarīt tikpat daudz kā birojā.

Pielāgota darba vide. Sākot strādāt no mājām, svarīgi atrast piemērotu vietu, kur netraucē apkārtējie trokšņi un uzmanību nenovērš televizors, mājinieki vai citi faktori. Svarīgi visu iekārtot tā, lai ir pats nepieciešamākais: darbagalds, dators, pielāgots apgaismojums un labs interneta pieslēgums.

Ja ar to ir par maz un strādāt mājās joprojām trūkst motivācijas, ieteicams izkāpt no halāta un čībām. Starp citu, Facebook ir publicēta pieredze – kad no rīta visi rituāli tiek veikti tādi paši, kā dodoties uz darbu, ieskaitot skropstu nokrāsošanu, ie­smaržošanos un lūpu uzkrāsošanu.

Profesionāls apģērbs ļaus justies kā darbā un mudinās izpildīt pienākumus. Taču ir arī karikatūras, kurās dators atrodas virtuvē pie katliem un labākais kolēģis ir kaķis un suns.

Digitālie palīgi. Tehnoloģijas ļoti atvieglo saziņu un darbu izpildi, tāpēc nepieciešams atrast sev piemērotākās lietotnes, kas palīdzēs komunikācijā ar kolēģiem, virtuālo kalendāru izveidē un darba procesu uzskaitīšanā. Tradicionāli ir veidot WhatsApp grupas. Piemēram, Google Duo palīdzēs radīt produktīvu darba vidi mājās, jo komanda būs viena zvana attālumā. Šī lietotne ļauj sazināties ar kolēģiem videozvana formātā reālajā laikā neatkarīgi no izmantojamās vied­ierīces operētājsistēmas.

Jaunākajos Samsung telefonos šī lietotne jau ir iestrādāta, tāpēc viegli nodrošina nepieciešamo savienojumu. Lai darbu saraksts būtu pārskatāms, noderēs programma Trello – kalendāra tipa lietotne, kurā var atzīmēt gan plānotos, gan izdarītos darbus, kā arī redzēt kolēģu plānus. Lai būtu vieglāk dalīties ar dokumentiem un prezentācijām, mazi un vidēji uzņēmumi var izmantot Google mākoņa risinājumu G Suite, kas pārsūta datus un vienuviet ļauj komunicēt ar kolēģiem.

Pārnēsājams birojs kabatā. Mūsdienās teju katram kabatā ir viedierīce, ar ko var paveikt daļu vai pat visus ieplānotos darbus: ātri reaģēt uz ziņām, e-pastiem un zvaniem, arī pārskatīt dokumentus, piedalīties videosapulcēs. Taču, ja ar viedtālruni vien nepietiek, Samsung piedāvā lietotni DeX – pieslēdziet Galaxy telefonu datoram vai televizoram un izmantojiet visas lielā ekrāna priekšrocības, nezaudējot telefona funkcijas.

Kamēr uz lielā ekrāna tiek pārraidīts konferences zvans vai prezentācija, tikmēr viedierīcē var izmantot jebkuru citu funkciju, piemēram, izdarīt piezīmes vai rakstīt īsziņu.

Iknedēļas rituāli. Lielākais no izaicinājumiem ir saglabāt pašdisciplīnu. Papildus tam viens no trūkumiem ir arī komandas sajūtas zudums, tāpēc jāmeklē risinājumi, kas to spētu novērst. Piemēram, iknedēļas konferences vai videozvani lietotnē Skype ļauj gan ieraudzīt, gan sadzirdēt sen nesatiktos kolēģus. Virtuālās tikšanās laikā var vienoties par pienākumiem, sadalīt atbildību, dalīties jaunumos un precizēt jautājumus, kas radušies laika gaitā.

Laika plānošana. Privilēģija, strādājot mājās, ir privāta laika plānošana, izvērtējot personīgās prioritātes. Katru dienu, sākot ar darbu sarakstu, iespējams ne tikai saplānot 8 stundu darbadienu, bet arī laikus paredzēt radošās pauzes, kas uzlabos darba kvalitāti.

Mājas apstākļos var paveikt gan visus darbus, gan pagatavot veselīgu maltīti, atrast laiku fiziskajām aktivitātēm vai noskatīties ziņas. Pēc nelielas pauzes no jauna būs enerģija darbam. Svarīgi neaizmirst, ka starp darbu un mājām jābūt līdzsvaram, tāpēc, beidzoties darbadienai, jāatstāj domas par darbu tam paredzētājā vietā vai telpā un jāpārģērbjas mājas drēbēs vai jāizdomā kāds cits rituāls, kas ļaus pārorientēties uz mierīgāku režīmu.