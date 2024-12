Soctīklos dalās ar premjeres Evikas Siliņas (JV) teicienu, kas jau skan kā Jaungada “apsveikum runa” tautai… Ekerānuzņēmums no soctīkla “X”/Uvis Siliņš.

Tautā ir plaši iegājies un tiek izmantots premjeres Evikas Siliņas (JV) izsprukušais izteiciens “Neaizrijies! Neapvemies!”, kas bija veltīts opozīcijas Saeimas deputātam Edvardam Smiltēnam (AS). Kopš tās dienas Siliņas teiktais jau ir paspējis folklorizēties – vieni sacer dziesmu un to iepin tekstā, citi – raksta Jaungada apsveikumā… “Nez, es jau nosūtīju Jaungada apsveikumu no @EvikaSilina! Man šķiet, ka runu var arī neteikt😄,” tā šodien soctīklā “X” raksta un smej Ulvis, mudinot premjeri vairs runu nesacerēt. Jau gatava!

Nez, es jau nosūtīju Jaungada apsveikumu no @EvikaSilina ! Man šķiet, ka runu var arī neteikt😄 https://t.co/LL5P6bIpiT pic.twitter.com/Y5FF8Yyh8E — Ulvis Siliņš (@UlvisSilins) December 12, 2024

Pulicists Lato Lapsa šo ierakstu soctīklā “X” paspējis komentēt, rakstot: “Nez, Klopa madāma – Vudmena “modele” saprot, ka viņai gadumijas uzrunu labāk būtu neteikt? Jo, lai ko viņa teiktu, ir skaidrs, ko visi sadzirdēs.”

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nenožēlojot Saeimas deputātam Edvardam Smiltēnam (AS) veltītos parupjos izteikumus Saeimas ārkārtas sēdē, jo uzskata, bijušais partijas biedrs viņu personīgi apvainojis.

Sociālajos tīklos “Apvienotā saraksta” aktīvisti ir izplatījuši video no Saeimas sēdes, kurā tika skatīts nākamā gada budžets, kurā dzirdams, ka Siliņa uz Smiltēna kritiku reaģē, sakot: “Neaizrijies! Neapvemies!” Kopumā budžeta projekts un to pavadošo likumu izmaiņu pakete tika skatīta trīs dienas, bet asāka vārdu apmaiņa piefiksēta sēdē piektdien, 6.decembrī.

ieslēdziet skaņu! burvīga dziesma. tikai nezinu autoru… pic.twitter.com/zotMTiRvhy — Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱 💙💛Слава Україні! (@elitaveidemane) December 10, 2024

