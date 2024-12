Evika Siliņa

VIDEO. Līdakas slavenā frāze “aizver muti” ir pārspēta! Evika Siliņa uz Smiltēna runu reaģējusi vēl rupjāk Ieteikt







Ne to labāko sabiedrības uzmanību šodien sociālajos tīklos izpelnījusies Ministru prezidente Evika Siliņa. Ar video no Saeimas sēdes sociālajos tīklos dalījies Saeimas deputāts no “Apvienotā saraksta” Andris Kulbergs, norādot, ka kaut ko tādu no mūsu premjeres nebija gaidījis.

Reklāma Reklāma

Video sākumā dzirdams Saeimas deputāta Edvarda Smiltēna teiktais: “(..) vadītāja, kas valsti kaut kur vestu. Jūs esat šīs valsts valdītāja, un 26. gadā tas mainīsies. Paldies!”

Uz to premjerministre Evika Siliņa reaģējusi visai rupji: “Neaizrijies! Neapvemies!”

Pēc tam video tiek atskaņots Jurģa Klotiņa teiktais: “Ministru prezidentes kundzei gribēju pateikt, ka tādiem vārdiem, kādus viņa veltīja mūsu kolēģim Edvardam Smiltēnam pēc viņa runas, šajā zālē nav vietas.”

Lai nu ko, bet kaut ko tādu no mūsu premjeres @EvikaSilina es negaidīju? Nopietni? Jums kauna nav? #budžets2025 #budžets pic.twitter.com/dLijX74MOx — Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) December 8, 2024

Apkopojam reakcijas par redzēto!

Tu domā, ka viņa var tā atļauties izturēties tikai pret skolotājiem? — Didzis Šmits (@DidzisSmits) December 8, 2024

Tas līmenis uz sejas rakstīts. 5 klases un deju kursi. — Ivars Auziņš🇱🇻 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) December 8, 2024

Video nevar dzirdēt, ko Siliņa saka un to pirmo kadru ir ļoti grūti pamanīt, vismaz man, skatījos reizes 5, lai saprastu. Nākamreiz lūdzu parūpējieties arī par cilvēkiem, kuri valsts kasi pilda maksājot nodokļus par alkoholu! pic.twitter.com/XI3zgCSdSv — Dzelzs Cilvēks 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@DzelzsCilveks) December 8, 2024

tagad es zinu,kas ir stratēģiskā komunikācija pic.twitter.com/6m6xA6nI10 — andris (@andrislov) December 8, 2024

Man trūkst vārdu! Premjere? Viena no valsts augstākajām amatpersonām? — Oliniete (@Oliniete2) December 8, 2024

Tas ir punkts karjerai, Āboltiņas stilā. Tipiski vienotības garā. — Jānis Ronis (@JanisRonis) December 8, 2024