"Mēs, pensionāri, gribētu valdībai uzdot jautājumus un saņemt normālas atbildes!" Pensionārs vīlies par šī gada pensiju indeksāciju







Katru gadu 1. oktobrī notiek pensiju indeksācija. Tās mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju un atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. Inflācija un tai sekojošā cenu celšanās samazina iedzīvotāju pirktspēju, līdz ar to pensionāri var nopirkt mazāk pārtikas produktu, zāles un citas preces un pakalpojumus, raksta “lsm.lv“.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska stāsta, ka šogad pensiju indeksācijas rezultātā pensijas atkarībā no darba stāža palielināsies no 6,5 līdz 10% un indeksējamās pensijas apmērs, salīdzinot ar pērno gadu, palielināsies par 74 eiro – līdz 683 eiro.

Trušinska skaidro: “Šī robeža, ko mēs indeksējam pilnā apmērā, ja, viņa tomēr katru gadu palielinās. Pagājušajā gadā tā bija 609 eiro, tātad lielāks personu loks pakļaujas tam, ka tiek indeksēts viss pensijas apmērs. Pagājušā gadā bija tikai inflācijas indekss, šogad šo indeksu veido galvenokārt šīs algas pieaugums, un tāpēc arī šī vecuma pensijām ir šī diferenciācija atkarībā no darba stāža.

Jo lielāks darba stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots.

Tiks indeksēta arī piemaksa, ko cilvēki saņem pie vecuma un invaliditātes pensijas, un no šā gada oktobra šis piemaksas apmērs būs 1.62 un 2.43 eiro par vienu stāža gadu, kas ir uzkrāts līdz 1996. gadam.”

Gunārs Eniņš no biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianse” par šī gada pensiju indeksāciju ir vīlies, jo tika solīts, ka indeksējamais pensijas apmērs varētu palielināties līdz 1366 eiro: “Šeit patiešām mēs, pensionāri, gribētu valdībai uzdot jautājumus un saņemt normālas atbildes, kāpēc tomēr nevarēja indeksēt 1366 vidējo algu, bet palika atkal pie tiem pašiem 50%. Un galvenais, ka tā summa prasīja tikai kaut kādus šogad 6,9 miljonus no sociālā budžeta. Tāpat pensionāri gaidīja un cerēja, ka tiks pārskatīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums. Bija tāda cerība, ka no 500 arī pacels uz minimālo algas līmeni 700 eiro apmērā, kas atkal dotu pensionāriem reāli 32 eiro uz rokas pie pensijas. Visu gadu jau runāju šogad, ka vajadzētu pensijas neaplikt ar ienākuma nodokli, kā tas notiek Lietuvā, viss palika pa vecam.”