"Metožu ir daudz, sākot no mācītāja, beidzot ar sāli!" Kā tīrīt mājokļa enerģētiku?







“Ir, protams, daudz metožu, sākot no mācītāja, beidzot ar sāli,” saka kristālu eksperte, taroloģe GUNTA DAUĢE. “Jautājums drīzāk ir par to, kāpēc kaut kas tāds ir jādara. Māja ir kā cilvēks – ja tā ir sāpināta, ievainota, tad tā ir jādziedē. Ja tā ir netīra, tad jāmazgā!

Es gribētu teikt, ka vislabākais veids, kā attīrīt māju, ir ģenerāltīrīšana. Un nav runa tikai par to, ka zeķes pie grīdas nelīp! Drīzāk par to, ka viss nevajadzīgais tiek aizslaucīts, ka viss liekais aizvākts, ka ir atbrīvota vieta. Tāpat kā pirts attīra ne tikai cilvēka ķermeni, bet arī dvēseli.”

Ar slotu un lupatu nav gana

Ja mājoklis iegādāts un iepriekš bijis apdzīvots, pie sienām pielipuši iepriekšējo iedzīvotāju ķīviņi un bēdas, viņu skaudīgāko viesu “vēlējumi” un citas domformas. Jā, jā – smalkākus plānus redzošie apgalvo, ka tas burtiski pielīp pie sienām! “Kad ieej telpā, tu tur atstāj savu nospiedumu. Ja telpā notiek strīds, tad emocionālā enerģija izšļakstās uz sienām kā krāsa un tur paliek – arī tad, kad strīdnieki telpu pametuši,” savulaik intervijā žurnālam “SPĪGANA” stāstīja austrāliešu izcelsmes šamanis DERILS GAJS. “Ir diezgan ierasta lieta, ka pāri strīdas savās mājās. Kad iziet ārā – salīgst, bet, kad atgriežas – strīds atkal uzliesmo. Tas tāpēc, ka enerģētika joprojām ir uz sienām! Ja tu dzīvo 100 gadus vecā vai vēl senākā mājā, tev uz sienām ir vesels enerģētikas “kultūrslānis”.”

Mēs nevaram dabūt šamani pēc katra strīda. Vai ir kaut kas, ko varam izdarīt paši? “Manuprāt, ikvienam ir nepieciešams kaut kas, ko es saucu par garīgās vai metafiziskās ticības pamatiem. Un tas nozīmē, ka tev ir saikne ar kādu lielāku principu, un tad tu vari lūgt tam palīdzību – vai tas būtu erceņģelis Mihaels, kāda dievība vai senču gari,” prāto Derils. “Vēl ir augi – piemēram, salvija – apbrīnojams augs. Ir vēl viens spēcīgs augs, par kura attīrošajām un aizsargājošajām īpašībām ļaudis ir piemirsuši, – piparmētras. Tās jāsaberž rokās un jāpiepilda kvēpeklis. Piparmētra spēj cīnīties ar daudz ko. Vēl ir vīraks. Personīgi es lietoju kopāla koka mizu (tas aug Amerikā),” atklāj šamanis DERILS.

Māju var tīrīt arī ar šamaņu bungām, Tibetas dziedošajām bļodām vai zvaniem. Kad tīru māju, vispirms izeju cauri ar kopāla kvēpekli, pēc tam – ar savām bungām un tad – ar zvaniņiem. Beigās pārbaudu ar svārstiņu, vai viss izdevies. Telpu var iztīrīt arī svētīts ūdens – tāds, kas noturēts Pilnmēness staros vai kuru kāds ir uzstrāvojis – uzlicis tam noteiktu frekvenci (šamanis, svētnieks vai kāds cits). Zemās frekvences ir ļoti lēnas – tuk… tuk… tuk. Bet augstās – tuk-tuk-tuk-tuk-tuk!”

Ko lai piebilst? Enerģētiskās tīrīšanas metodes, izrādās, visā pasaulē ir visai līdzīgas! Vēl šeit varētu pieminēt lūgšanas un reliģiskos rituālus, kas domāti īpaši enerģētikas līdzsvarošanai, mantras.

Mums pašiem ir dainas, kas darbojas tieši šādam nolūkam. Piemēram:

Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi – man pašai stipri vārdi:

Daugaviņu noturēju, mietu dūru vidiņā!

Trejdeviņas dzirkstelītes pret saulīti uzlēkušas –

Tā sadega nelaimīte kā uguņa dzirkstelīte.

Atstāj nost, ļauna diena, ko gar mani darbojies?

Sijā smiltis, vētī olas – tev darbiņu gana bija.

Visi bija paēduši, visi bija padzēruši,

Visi bija gulējuši mīļās Māras šūpulī.

…un daudzas, daudzas citas.

Svarīgi izvēlēties tādu, ko var skandēt tiešām no sirds, nevis tīri ķeksīša pēc. Un jārēķinās ar to, ka tiešā tekstā tīrīšana dainā var arī nebūt nosaukta!

Vēl enerģētiskās tīrīšanas palīgi ir zīmes. Citiem vārdiem – grafiskā maģija. Par grafisko to gan var dēvēt nosacīti, jo liela daļa tradīciju pieļauj zīmes uzvilkšanu ar roku (vai kādu maģisko instrumentu) “gaisā”. No mūsu – baltu – zīmēm visatbilstošākā šķiet Laimas slotiņa, bet piemērots būs arī Ugunskrusts (Pērkons tradicionāli attīra pasauli no mošķiem).

Lai ko no minētajiem līdzekļiem tu izvēlētos, tīrīšanas laikā atver logus un durvis, lai “aizdzītajai” enerģijai ir kur palikt!

Var ņemt palīgā arī kristālus, iedrošina kristālu eksperte, astroloģe GUNA KĀRKLIŅA. Par visčaklākajiem tīrītājiem tiek uzskatīti kalnu kristāli. Telpās novietota kalnu kristāla drūza attīra apkārtni no negatīvām enerģijām. Nejaucības savā tuvumā nepacieš arī melnais turmalīns (šerls) un citi melni akmeņi – obsidiāns, hematīts.

Aizsardzībai

Kolīdz telpas attīrītas, tās tūliņ jāpiepilda ar vēlamo. Piemēram – saticību, veselību, pārpilnību. Un nenāks par ļaunu arī nostipri- nāt nodomu, lai “sliktie” (lai ko mēs šajā kategorijā ierūmētu) netiek klāt. Citiem vārdiem sakot – uzlikt aizsardzību.

Kā to dara? Ja gribam pieturēties pie savām saknēm, varam skandēt mūsu pašu dainas ar aizsardzības nozīmi.

Nevienam tāda dārza kā manam bāliņam:

Dzelža sēta, vara vārti, sidrabiņa atslēdziņa.

Visapkārt gaisma ausa, vidū Saule ritināja,

Visapkārt zelta josta, vidū mana mājasvieta.

Skauž man skauģi, bur man burvji, nevar mani izpostīt –

Dieviņš taisa dzelžu sētu apkārt manu mājasvietu.

Tec’, Laimiņa, kur tecēji, attec’ mani apraudzīt,

Attec’ mani apraudzīt, kāda mana dzīvošana.