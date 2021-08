Modes mākslinieks Dāvids un stiliste Anita Altmane, vērtēs dalībniekus TV šovā

Vakardien kanālā TV3 un nākamās paaudzes televīzijā Go3 pirmizrādi piedzīvoja jauns modes šovs “Modes skrējiens”. Šovā sacentīsies trīs dalībnieki, kuriem būs jāsapošas kādam saviesīgam pasākumam, izmantojot kopīgu budžetu – 1000 eiro iepirkšanās un izklaides galvaspilsētā “Akropole”. Dalībnieku sniegumu vērtēs un komentēs modes eksperti – Dāvids un Anita Altmane.

Dalībniekiem jāsapucējas pasākumam būs vien pāris stundu laikā, turklāt ne vien atrodot īsto tērpu, bet arī parūpējoties par frizūru un grimu. Lai uzpostos pasākumam, tiek atvēlētos kopīgs budžets – 1000 eiro, kas jāsadala saviem spēkiem. Ja kāds dalībnieks jau ir paspējis visu summu iztērēt, tad cits paliek bešā, tādēļ šovā valdīs azarts un sacensības gars! Noslēgumā dalībnieki dosies uz “mēles”, prezentējot savu tēlu modes ekspertiem Anitai Altmanei un Dāvidam.

Par šova ekspertu komandu

Anita Altmane ir modes māksliniece, viena no vadošajām stilistēm Latvijā. Ieguvusi augstāko izglītību modes dizainā un maģistra grādu radošo industriju menedžmentā, studējot Latvijā un Anglijā, bijusi žurnāla “Pastaiga” modes redaktore. Anita dalībniekus vērtēs kopsakarībās ar pasākuma tēmu, neaizmirstot par aktualitātēm, laikmetīgo modes tēla traktējumu un “veselo saprātu”.

Dāvids ir radījis vairāk nekā 50 tērpu kolekcijas, ieguvis starptautiskus apbalvojumus, veidojis individuālu stilu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Piedalījies vairākos TV projektos un teātra izrādēs. Dāvids sola, ka šovā dalībniekus vērtēs ļoti individuāli, gan izvērtējot to, cik veiksmīgi piemeklēts tērps konkrētajam pasākumam, gan to, kā dalībnieks spēj to iznest.

Uzvarētāju noteiks gan modes eksperti, gan paši dalībnieki, izsakot savu vērtējumu par tērpiem. Uzvarētājs saņem dāvanu karti no iepirkšanās un izklaides centra “Akropole”.

Bet pats Dāvids soctīklā “Facebook”, paziņojot par savu dalību jaunajā TV šovā, publicēja savu fotogrāfiju no tā un bildi komentēja šādi: “Biku US standarts, bet man nav kauns! Gaidu “uzbraucienus” un naida runu!”.