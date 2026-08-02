Mutanti vai radiācijas sekas? Sieviete dalās ar dīvainu, savā siltumnīcā izaudzēta tomāta foto, dārzkopji izskaidro anomāliju 0
Kāda dārzkope sociālajos tīklos dalījusies ar fotogrāfiju, kurā redzami neparasti, stipri deformēti tomāti ar dīvainiem izaugumiem. Sieviete raksta, ka no visiem siltumnīcā augošajiem augiem tieši trīs krūmi devuši šādus augļus, un vaicā citiem: “Vai ir kāds, kurš var paskaidrot? Trīs krūmi visā siltumnīcā ir tādi. Kāpēc tā notiek?”
Komentāros netrūka visdažādāko versiju – no mutantiem, radiācijas un sliktām sēklām līdz pat vīrusu slimībām. Taču pieredzējušāki dārzkopji skaidroja, ka patiesībā šī parādība ir labi zināma un tai ir pavisam dabisks izskaidrojums.
Kā norāda vairāki dārzkopji, šādi tomāti veidojas tā sauktās fasciācijas jeb angliski catfacing dēļ. Tas nav ne kaitēkļu, ne slimību izraisīts bojājums, bet gan fizioloģisks traucējums, kas rodas jau zieda attīstības laikā.
Rezultātā vairāki ziedi saplūst kopā un vēlāk izaug viens ļoti liels, taču stipri deformēts auglis ar rievām, sabiezējumiem un neregulāru formu.
Kāpēc tomāti deformējas?
Dārzkopji skaidro, ka visbiežāk tam ir vairāki iespējamie iemesli.
Zema temperatūra ziedēšanas laikā. Ja pirmo ziedu veidošanās laikā naktīs temperatūra noslīd zem aptuveni 10–12 grādiem, tiek traucēta normāla zieda attīstība. Tieši no šādiem ziediem vēlāk izaug deformētie tomāti.
Laikapstākļu radīts stress. Arī krasas temperatūras svārstības, ilgstošs karstums vai citi nelabvēlīgi augšanas apstākļi var izraisīt šādu augļa attīstību. Daudzi komentētāji atzīst, ka šogad laikapstākļi bijuši īpaši mainīgi, tāpēc šādi tomāti redzami biežāk nekā citus gadus.
Pārmērīgs slāpekļa daudzums. Dažkārt deformācijas veicina arī pārāk intensīva mēslošana ar slāpekļa mēslojumu, kas liek augam veidot pārāk spēcīgu zaļo masu.
Šķirnes īpatnības. Īpaši uzņēmīgas ir lielaugļu šķirnes, piemēram, vēršsirds tipa tomāti un senākas kolekciju šķirnes. Mazaugļu hibrīdi ar šo problēmu sastopas daudz retāk.
Vai šādus tomātus drīkst ēst?
Jā. Lai arī izskats var šķist biedējošs, deformētie tomāti parasti ir pilnībā droši uzturā.
Nogatavojoties vienkārši jāizgriež cietākās vai sarētojušās vietas, un pārējo augļa daļu var izmantot tāpat kā jebkuru citu tomātu.
Ko darīt, lai tas neatkārtotos?
Pieredzējuši dārzkopji komentāros iesaka šādus “karaliskos” jeb deformētos ziedus pamanīt pēc iespējas agrāk.
Parasti tie ir ievērojami lielāki nekā pārējie ziedi, bieži vien dubulti un ar saplacinātu ziedkātu. Ja tos izkniebj jau ziedēšanas laikā, augs netērēs spēkus viena milzīga, deformēta augļa audzēšanai, bet enerģiju novirzīs pārējiem tomātiem.
Vairāki dārzkopji raksta, ka šādus ziedus izņem katru gadu un tā izvairās no neparastajiem augļiem. Citi atzīst, ka šogad deformētu tomātu bijis vairāk nekā ierasts, ko viņi saista ar sarežģītajiem laikapstākļiem.