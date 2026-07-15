Foto: Pexels.com

TESTS. Erudīcijas tests par augustu: fakts, ka esi latvietis, uzdevumus atvieglos, bet neglābs 0

kokteilis.lv

Ja esi latvietis, tu noteikti zini kaut vienu ticējumu, kaut vienu latviešu autoru un vienu atzīmējamo dienu kalendārā, taču ar virspusējām zināšanām šoreiz nepietiks – būs jārokas dziļāk.

Kokteilis
Visneizturamākās zodiaka zīmes ikdienā – lūk, ar kurām ir grūti dzīvot zem viena jumta
Padomju laikā autovadītājiem bagāžniekā vienmēr līdzi bija linoleja gabals – kāpēc tas bija vajadzīgs, un vai tā vajadzētu darīt arī mūsdienās? 1
“Sākumā nesapratu, kāpēc viņa tik jocīgi brauc.” Kādas “Rīgas satiksmes” šoferes rīcība aizkustina iedzīvotājus 6
Lasīt citas ziņas

Testā paslēpti piņķerīgi ticējumi, aizmirsti mēneša nosaukumi un kultūras fakti, kas liks pasvīst pat rūdītākajiem prāta spēļu dalībniekiem.

Gatavs pārbaudīt savu erudīciju?

Augusts jeb ...

1 no 10
TV24
Slaidiņš pamana satraucošu pazīmi Krievijā: “Tas vairs nav tikai uz papīra”
Par ko cilvēki balsotu, ja rīt notiktu vēlēšanas? Jaunākie partiju reitingi nesuši pārsteigumus
Ukrainas politiskais apskatnieks: Putins, iespējams pieņēmis Ukrainai bīstamu lēmumu, kas drīz tiks īstenots
“Sākumā nesapratu, kāpēc viņa tik jocīgi brauc.” Kādas “Rīgas satiksmes” šoferes rīcība aizkustina iedzīvotājus
“Tāda tiešām ir?” Pavisam neparasta skulptūra Vecāķu pludmalē pārsteidz atpūtniekus
Maskavas centrā nograndis sprādziens elitārā restorānā, iespējams, tur atpūtušies Krievijas ģenerāļi
Tuvojas spēcīgs negaiss, kas nesīs arī lielgraudu krusu: daļā Latvijas izplatīts oranžais brīdinājums
TESTS. Kāds ir tavs IQ līmenis? Pārbaudi sevi ar testu, ko intervijās liek pildīt darba devēji
Kā izvēlēties vissulīgāko un vissaldāko arbūzu? Eksperti vērš uzmanību uz kādu ļoti būtisku detaļu
VIDEO. Sievietēm parkā uzbrūk varmāka – viņas izglābj pašu suņi, liekot uzbrucējam bēgt, ko kājas nes
FOTO. “BBC” laika ziņās jau gadiem redzams kāds latviešiem pazīstams skats – izrādās, tas tur nonācis interesantas sakritības dēļ
“Daži, šķiet, sadistiski izbauda…” Autovadītāji atklāj vienu no kaitinošākajām problēmām ceļu satiksmē
Kokteilis
Visneizturamākās zodiaka zīmes ikdienā – lūk, ar kurām ir grūti dzīvot zem viena jumta
TV24
“Alkohola tests nav brīnumnūjiņa.” Rajevskis pēc pēdējiem notikumiem policijā pasaka to, ko nevienam negribas dzirdēt
VIDEO. “Varžu nav, jāēd, kas trāpās!” Sieviete piefiksē stārķa pamatīgo mielastu pagalmā un izraisa diskusiju tīmeklī
Lukašenko draud jaunas nepatikšanas – Ukrainas ģenerālprokuratūra nāk klajā ar paziņojumu
Padomju laikā autovadītājiem bagāžniekā vienmēr līdzi bija linoleja gabals – kāpēc tas bija vajadzīgs, un vai tā vajadzētu darīt arī mūsdienās?
ASV aizturēts bijušais Latvijas televīzijas šova “Dejo ar zvaigzni” dalībnieks Nemiro
TV24
Eksperts brīdina: Avota ūdens var būt bīstams veselībai
Dārzs
Vai zāle kliedz, kad to pļaujam? Zinātnieki izskaidro, ko patiesībā nozīmē svaigi pļautas zāles smarža
Receptes
Pagatavo pats – gardāko šokolādes cepumu ar bagātīgu šokolādes daudzumu recepte
Jaunā mācību gada tuvošanās pamatīgi sit pa kabatu – daļai vecāku nākas šķirties no vairāk nekā 500 eiro
VIDEO. Sabiles svētku rasistiskais gājiens sadusmojis Latvijā dzīvojošu britu: “Tas ir pretrunā ar cilvēktiesībām!”
Viedoklis
Krista Draveniece: Beigās ballīti palaida garām pats Pitbull. Lūk, ar ko latvieši atkal pārsteidza
RAKSTA REDAKTORS
Sajūta, ka kaimiņš novēro! Vai savā pagalmā tiešām jāsamierinās ar svešas kameras aci?
Kokteilis
LIELAIS AUGUSTA HOROSKOPS visām zodiaka zīmēm: vasaras beigas būs saspringts laiks
Zinātnieki piecus gadus vēroja zemi zem saules paneļiem: redzētais bija negaidīts
Internets neko neaizmirst! Bijušais Rēzeknes mērs, publicējot apsveikumu pilsētai, pieļāvis pamatīgu misēkli