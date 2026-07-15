TESTS. Erudīcijas tests par augustu: fakts, ka esi latvietis, uzdevumus atvieglos, bet neglābs 0
Ja esi latvietis, tu noteikti zini kaut vienu ticējumu, kaut vienu latviešu autoru un vienu atzīmējamo dienu kalendārā, taču ar virspusējām zināšanām šoreiz nepietiks – būs jārokas dziļāk.
Kokteilis
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Testā paslēpti piņķerīgi ticējumi, aizmirsti mēneša nosaukumi un kultūras fakti, kas liks pasvīst pat rūdītākajiem prāta spēļu dalībniekiem.
Gatavs pārbaudīt savu erudīciju?
Augusts jeb ...
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