Slaidiņš pamana satraucošu pazīmi Krievijā: “Tas vairs nav tikai uz papīra” 0
Krievijā parādījušās jaunas pazīmes, kas varētu liecināt par gatavošanos plašākai mobilizācijai. Lai gan oficiāli par šādu lēmumu Kremlis nav paziņojis, vairākas izmaiņas drošības struktūru darbībā raisa jautājumus par to, kam valsts gatavojas. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norādīja, ka notiekošais vairs neizskatās pēc formālām izmaiņām dokumentos.
Slaidiņš uzsvēra, ka gadījumā, ja Krievijas prezidents Vladimirs Putins izlemtu izsludināt jaunu mobilizāciju, tas būtu ļoti zīmīgs solis.
Pēc Slaidiņa domām, ja Kremlis spertu šādu soli, tas liecinātu, ka līdzšinējā kara gaita nav devusi cerētos rezultātus un tiek meklēti jauni resursi, lai turpinātu karadarbību. Viņš atgādināja, ka Putins līdz šim no jaunas mobilizācijas centies izvairīties, jo tā saistīta gan ar ievērojamām izmaksām, gan politiskiem riskiem.
Vienlaikus Slaidiņš pievērsa uzmanību Rosgvardijas darbībām. Pēc viņa teiktā, šis drošības dienests pārskata civilās aizsardzības plānus un pielāgo tos mobilizācijas, kara stāvokļa un kara laika vajadzībām.
Jaunajos plānos paredzēta ne tikai militārpersonu un civilā personāla, bet arī viņu ģimenes locekļu aizsardzība un evakuācija. Slaidiņš skaidroja, ka formāli šīs izmaiņas tiek pamatotas ar nepieciešamību pielāgot iepriekšējos dokumentus aktualizētajai likumdošanai, tomēr praksē tās liecina par daudz nopietnāku gatavošanos.
Viņš norādīja, ka mobilizācijas gadījumā Rosgvardijas vienībām būtu jāapsargā stratēģiski objekti, jānovērš nekārtības, jānodrošina sabiedriskā kārtība un drošība valsts aizmugurē. Tāpēc tiek plānota arī darbinieku ģimeņu savlaicīga pārvietošana prom no teritorijām, kuras varētu būt pakļautas uzbrukumiem vai citiem apdraudējumiem.
Pēc Slaidiņa teiktā, nākamais solis varētu būt reģionālo plānu precizēšana – tiktu noteiktas evakuējamās personas, pulcēšanās vietas, pārvietošanās maršruti, transports un pagaidu izmitināšanas vietas. Kad šādi dokumenti nonāk reģionālajās struktūrās, sākas arī praktiska cilvēkresursu un materiālo resursu plānošana iespējamam mobilizācijas scenārijam.
Noslēgumā Slaidiņš atzina, ka šo pazīmju kopums rada iespaidu, ka Krievijā tiek gatavots daudz nopietnāks scenārijs nekā līdz šim.
“Jā, ļoti izskatās,” viņš atbildēja uz jautājumu, vai tas jau atgādina gatavošanos kara stāvoklim.