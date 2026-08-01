VIDEO. “Varžu nav, jāēd, kas trāpās!” Sieviete piefiksē stārķa pamatīgo mielastu pagalmā un izraisa diskusiju tīmeklī 0
Sociālā tīkla “Facebook” lietotājus pēdējās dienās piesaistījis kāds aculiecinieces Agitas publicēts video, kurā izdevies iemūžināt dabas skatu tieši pašu mājokļa tuvumā.
Video galvenais varonis ir stārķis, kurš ticis pie prāva mielasta – palielas žurkas. “Žurkas gals…” video sižetu lakoniski un precīzi komentē pati autore.
Šis negaidītais kadrs acumirklī izraisījis plašu diskusiju un pieredzes apmaiņu komentāros. Kamēr daļa komentētāju joko, ka sausuma vai citu apstākļu dēļ “varžu nav, tāpēc jāēd, kas trāpās”, citi dalās stāstos par stārķu lielo lietderību māju tuvumā.
Kāda lasītāja atklāj, ka viņu sētā stārķi pirms pāris gadiem pilnībā nolikvidējuši visus kurmjus, bet vēl kāds dārznieks nopūšas, ka šie putni tikpat naski varētu sākt lasīt arī apnicīgos kailgliemežus.
Komentētāji vienisprātis norāda, ka stārķis ir ārkārtīgi vērtīgs kaimiņš ikvienā lauku īpašumā, jo kalpo kā pastāvīgs dārza uzraugs. Lai gan viņš nav “robots, kurā ieprogrammēts ēst tikai noteiktas lietas”, putns izcili kontrolē grauzēju populāciju.
Lauku sētu saimnieki arī vērš uzmanību uz to, ka čūsku, varžu vai kukaiņu aizstāvji ātri vien mainītu domas un labprātāk izvēlētos šādu balto apakšīrnieku, ja pašu pagalmu apsēstu rāpuļi vai kaitēkļi. Turklāt, kamēr citi plēsēji, piemēram, lapsas vai caunas, sētu apciemo tikai uz brīdi, lai kaut ko zagšus pagrābtu, stārķis uzrauga teritoriju pastāvīgi.
Dabas vērotāji arī mierina mazāko dzīvnieku saimniekus – ja vien stārķis ir paēdis vardes un mazos grauzējus, viņš speciāli pakaļ zaķēniem vai citiem grūtāk notveramiem upuriem nedosies, jo pie pilna galda izvēlas vieglāk iegūstamu barību.
Vai jūsu mājas tuvumā arī saimnieko stārķi? Ar kādu neparastu medījumu viņi ir pārsteiguši jūs?