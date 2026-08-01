Maskavas centrā nograndis sprādziens elitārā restorānā, iespējams, tur atpūtušies Krievijas ģenerāļi 0
Maskavas centrā, Kudrinas laukumā, restorānā “Balzi Rossi” nograndis spēcīgs sprādziens, pēc kura ēkā izcēlies ugunsgrēks. Krievijas mediji un “Telegram” kanāli ziņo par bojāgājušajiem un daudziem ievainotajiem, taču informācija par upuru skaitu pagaidām ir pretrunīga.
Sprādziens noticis augstceltnes pirmajā stāvā, kur atrodas elitārais restorāns. Saskaņā ar sākotnējo informāciju sprādziena epicentrs atradies restorāna viesu zonā.
Aculiecinieki stāstījuši, ka drīz pēc sprādziena notikuma vietā ieradies liels skaits operatīvo dienestu. Apkārtnē esot ieradušās vairāk nekā 20 neatliekamās palīdzības un glābšanas dienestu automašīnas, bet tuvējās ielas slēgtas satiksmei. Ievainotie no ēkas iznesti uz nestuvēm.
Sociālajos tīklos publicēti arī ļoti nepatīkami kadri no notikuma vietas. Aculiecinieki apgalvo, ka uz ielas pie restorāna pēc sprādziena bijušas redzamas cilvēku ķermeņu daļas, savukārt no ēkas bijuši dzirdami ievainoto kliedzieni.
Krievijas “Telegram” kanālos tiek minēts atšķirīgs cietušo skaits. Sākotnēji tika ziņots par vismaz desmit ievainotajiem un vienu cilvēku klīniskās nāves stāvoklī.
Savukārt “Baza” vēstīja par vienu bojāgājušo un 16 ievainotajiem, bet Kremlim pietuvinātais “Mash” apgalvoja, ka bojā gājuši trīs cilvēki. Galīgo informāciju par upuru skaitu Krievijas atbildīgie dienesti tobrīd vēl nebija publiskojuši.
Īpašu uzmanību notikušajam pievērsis izdevums “ASTRA”, kas vēsta, ka “Balzi Rossi” sprādziena dienā parastajiem apmeklētājiem bijis slēgts, jo tajā noticis privāts bankets.
Kāds aculiecinieks izdevumam apgalvojis, ka restorānā atpūtušies Krievijas ģenerāļi un, iespējams, svinēta kāda ģenerāļa dzimšanas diena. Pie restorāna esot bijis novietots liels skaits automašīnu ar melnām numura zīmēm, kādas Krievijā parasti izmanto bruņoto spēku un atsevišķu citu spēka struktūru transportlīdzekļiem. Netālu atradies arī Krievijas Nacionālās gvardes jeb “Rosgvardija” autobuss.
Vēlāk Krievijas medijos parādījās informācija, ka restorānā savu dzimšanas dienu, iespējams, svinējis Krievijas Gaisa un kosmisko spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko. 2022. gadā Čaiko komandēja Krievijas karaspēka grupējumu “Austrumi” pilna mēroga iebrukuma Ukrainā laikā.
Tomēr “ASTRA” uzsver, ka informācija par ģenerāļu atrašanos restorānā un privātā pasākuma dalībniekiem oficiāli nav apstiprināta.
Arī sprādziena cēlonis pagaidām nav skaidrs. “Mash” sākotnēji vēstīja, ka iespējamais iemesls varētu būt gāzes noplūde.
Tikmēr vietējos “Telegram” kanālos šī versija tikusi apšaubīta, lietotājiem apgalvojot, ka ēkai, kurā atrodas restorāns, nemaz neesot gāzes pieslēguma.
Oficiāla informācija par sprādziena cēloni pagaidām nav publiskota. Tāpat Krievijas atbildīgie dienesti sākotnēji nebija snieguši galīgo informāciju par bojāgājušo un ievainoto skaitu.